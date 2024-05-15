Кадровых и структурных изменений в работе Генштаба не планируется, заявил президент России Владимир Путин на встрече с командующими военных округов. На ней в числе прочих присутствовали министр обороны Андрей Белоусов и его предшественник на этом посту Сергей Шойгу, ныне занимающий должность секретаря Совета безопасности.

«Что касается самого Генерального штаба и всей структуры, которая обеспечивает боевую работу, здесь никаких изменений нет и не планируется. Хочу, чтобы это было всем понятно», — сказал глава государства.

Оценивая работу Генштаба, Путин отметил, что «‘этот блок боевой работы сложился», «функционирует ритмично» и «действует успешно».

Назначение на пост министра обороны Андрея Белоусова вместо Сергея Шойгу президент объяснил ростом “военной составляющей” бюджета. По его словам, в 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность составят «примерно 8,7%, может быть, будет чуть-чуть больше».

“Это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно <…> Взаимоотношение между так называемыми пушками и маслом должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства российского”, — отметил Путин.

Как утверждает телеграм-канал «Рыбарь», на прошедшей 15 мая коллегии Минобороны Белоусов сказал, что с его приходом «охоты на ведьм» в ведомстве не будет. «Ситуация с [замминистра обороны] Тимуром Ивановым носит достаточно локальный характер», — приводит канал слова министра.

В то же время Шойгу, помимо деятельности в должности секретаря Совбеза, будет также курировать комиссию ВПК и заниматься организацией работы Федеральной службы по сотрудничеству с зарубежными странами, сказал президент.

Как следует из списка участников встречи на сайте Кремля, начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, а Сергей Кузовлев — Московский. О новом назначении Лапина СМИ сообщали в конце марта. В то же время генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, а генерал-лейтенант Александр Санчик — Восточного.

Указ о воссоздании Московского и Ленинградского военных округов, которые были расформированы в 2010 году и стали основой для образования Западного военного округа, Путин подписал в феврале 2024 года.