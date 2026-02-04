Сергей Иванов, занимавший пост спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, освобожден от должности. Соответствующий указ 4 февраля подписал глава государства Владимир Путин.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил РБК, что Иванов решил оставить этот пост по собственному желанию.

Сергею Иванову 73 года. Он имеет воинское звание генерал-полковника в запасе. В течение 1990-х и 2000-х годов Иванов занимал ряд государственных постов, включая должности заместителя директора Федеральной службы безопасности, секретаря Совета Безопасности и заместителя председателя правительства.

С 2001 по 2007 год он был министром обороны России, а в период с 2011 по 2016 год возглавлял администрацию президента. В 2007 году его рассматривали в качестве основного соперника Дмитрия Медведева при выдвижении кандидата от партии «Единая Россия» на президентских выборах 2008 года.