Президент России Владимир Путин передал пивоваренную компанию АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе». Соответствующий указ, подписанный главой государства 30 декабря, опубликован на сайте правовых актов.

Согласно документу, передаче подлежат 15,8 млрд обыкновенных и 92,9 тыс. привилегированных акций АО «АБ ИнБев Эфес».

Компании AB InBev Efes принадлежат 11 заводов и три солодовенных комплекса в разных регионах России. Она представляет из себя совместное предприятие (СП), образованное в 2018 году в результате объединения бизнеса турецкой Anadolu Efes и бельгийской Anheuser-Busch InBev для работы на российском рынке. СП управляет российским бизнесом через компании «АБ ИнБев Эфес», «ИнБев Трейд», «Восток Солод» и «Бастилс Тех». AB InBev Efes входит в тройку лидеров российского пивного рынка. Это был последний крупный производитель пива в России, который оставался под контролем зарубежных компаний. Компания производит алкогольные и безалкогольные напитки под брендами Bud, Spaten, Hoegaarden, Stella Artois, Velkopopovický Kozel, «Клинское», «Сибирская корона», «Старый мельник» и др. Как отмечает «Интерфакс», по итогам 2023 года выручка AB InBev Efes составила 109 млрд рублей, прибыль — 17 млрд рублей.

Весной 2022 года AB InBev объявила о намерении выйти из российского бизнеса и продать свою долю. В декабре 2023 года стало известно, что покупателем станет партнер по совместному предприятию — турецкая Anadolu Efes. После этого начался процесс оформления сделки.

В августе 2024 года российская правительственная комиссия отказалась одобрить предложенную структуру соглашения. В том же месяце в Москве была зарегистрирована «Группа компаний Вместе» («ГК Вместе»), получившая активы пивоваренной компании.

По данным СПАРК, «ГК Вместе» занимается разработкой программного обеспечения, консультационными услугами по вопросам финансового посредничества. Учредитель и руководитель компании — предприниматель Николай Тюрников.

В октябре 2024 года Anadolu Efes согласовала с бельгийским партнером новую конфигурацию сделки: «Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе».

Зарубежный пивной бизнес «приземляют» в России

В 2023 году Путин передал во внешнее управление Росимуществу пивоваренную компанию «Балтика», принадлежавшую датской Carlsberg Group. Глава концерна Джейкоб Аруп-Андерсен заявил тогда, что их бизнес в России был украден. Спустя полтора года президент вывел предприятие из временного управления, а уже на следующий день было объявлено о продаже активов.

Сумму сделки и покупателя в Carlsberg не назвали. По данным Reuters, датский пивной гигант получил за продажу «Балтики» около 34 млрд рублей ($320 млн). При этом сама Carlsberg ранее оценивала свои российские активы в 7,52 млрд датских крон ($1,06 млрд). Новыми собственниками «Балтики» стали Егор Гусельников и Александр Толмачев, пополам владеющие «Центром развития пивоварения» (Brewing Development Center, BDC), писал Reuters. Гусельников также руководит зарегистрированной летом компанией «ВГ Инвест», на которую, по информации агентства, и оформлена сделка.

В августе 2023 года свой российский бизнес продала нидерландская компания Heineken. Новым владельцем активов стала группа «Арнест», крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции из Ставрополья. Сумма сделки по продаже 100% акций составила символический €1. Президент «Арнеста» Алексей Сагал позже уточнил в разговоре с РБК, что пивной актив обошелся его компании в 11,5-12 млрд рублей.

«Наши обязательства по оплате составят по факту 11,5—12 млрд руб. На эту сумму мы взяли кредиты. ОПХ («Объединенные пивоварни», нынешнее название бывшей «дочки» Heineken в России. — Прим. RTVI), когда покупал российские пивоварни, инвестировал в них заемные средства материнской компании. Они обслуживали эти займы, но так и не смогли по ним полностью рассчитаться. Именно обязательство по возврату этого займа является ключевым элементом сделки, а не €1», — рассказал он.