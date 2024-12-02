Принадлежащие датской пивоваренной компании Carlsberg активы «Балтики» выведены из временного управления Росимущества. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, текст документа опубликован на портале правовой информации.

Своим указом глава государства отменил свой предыдущий указ о «Балтике» от 16 июля 2023 года, согласно которому во временное управление Росимущества были переданы активы пивоваренной компании — 98,56% от Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% от «Хоппи Юнион» и 0,09% от Carlsberg Deutschland GmbH.

Датский пивоваренный гигант Carlsberg анонсировал уход с российского рынка в марте 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. Летом 2023 года компания подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, но покупателя не называла.

Аналитики предполагали, что «Балтику» может купить российская «Черноголовка», израильская CBC Group или бельгийско-турецкое предприятие AB InBev Efes, управляющее 11 российскими заводами и выпускающее пиво брендов «Клинское», «Белый медведь» и «Сибирская корона».

Не только управлять, но и владеть: «Балтику» предложили национализировать

Однако через месяц Путин подписал указ о передаче принадлежащей иностранным компаниям доли «Балтики» под временное управление Росимущества. Президентом компании стал Таймураз Боллоев, руководивший ею в 1991 — 2004 годах. В декабре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заверил, что планов по национализации пивоваренной компании у российских властей нет.

Гендиректор Carlsberg Кеес т’Харт заявил, что шокирован решением Путина, которое стало «крайне неожиданным шагом». Он сообщил, что компания намерена защищать свои активы и не теряет надежды их продать. Позже новый гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен обвинил российские власти в «краже» и «захвате» бизнеса. В ноябре 2023 года стало известно, что датский концерн собирается подать на Россию в международный суд, считая ее действия «незаконной экспроприацией» своих инвестиций в «Балтику» на общую сумму около $1 млрд.