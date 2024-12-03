Датский пивоваренный гигант Carlsberg объявил о продаже своего российского актива — компании «Балтика», которую президент Владимир Путин своим указом накануне вывел из-под временного управления Росимущества.

Сделка купли-продажи предполагает полный выход датчан из капитала «Балтики» в обмен на денежную выплату и долю российской пивоваренной компании в ее «дочках» в Казахстане и Азербайджане — Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan.

Генеральный директор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен, который ранее обвинял Москву в «краже» активов, назвал условия их продажи «наилучшим достижимым результатом для сотрудников, акционеров и продолжения бизнеса» с учетом обстоятельств. По его словам, сделка уже получила одобрение властей России и Дании, поэтому в ближайшее время будет закрыта. Это позволит решить возникшие между пивоваренными компаниями споры и судебные тяжбы по поводу использования интеллектуальной собственности.

Сумма сделки в пресс-релизе о продаже «Балтики» не указана, но Carlsberg пообещала, что раскроет эти данные в отчете о своей деятельности по итогам 2024 года. Однако Reuters со ссылкой на собственные источники утверждает, что датчанам пришлось пойти на значительный дисконт. По данным агентства, Carlsberg получит 34 млрд рублей ($320,75 млн), хотя сама ранее оценивала свой российский бизнес в 7,52 млрд датских крон ($1,06 млрд).

Покупателя в Carlsberg тоже не назвали, сообщив лишь, что контрольный пакет акций переходит к компании, которая в равных долях принадлежит двум давним топ-менеджерам «Балтики». Reuters утверждает, что это Егор Гусельников и Александр Толмачев, пополам владеющие «Центром развития пивоварения» (Brewing Development Center, BDC). Гусельников также руководит зарегистрированной летом компанией «ВГ Инвест», на которую, по данным агентства, и будет оформлена сделка.

Уход Carlsberg из России

Датский пивоваренный гигант Carlsberg анонсировал уход с российского рынка в марте 2022 года, вскоре после начала боевых действий на Украине. Летом 2023 года компания подписала соглашение о продаже своего российского бизнеса, но покупателя не называла.

Аналитики предполагали, что «Балтику» может купить российская «Черноголовка», израильская CBC Group или бельгийско-турецкое предприятие AB InBev Efes, управляющее 11 российскими заводами и выпускающее пиво брендов «Клинское», «Белый медведь» и «Сибирская корона».

Не только управлять, но и владеть: «Балтику» предложили национализировать

Однако через месяц Путин подписал указ о передаче принадлежащей иностранным компаниям доли «Балтики» под временное управление Росимущества. Президентом компании стал Таймураз Боллоев, руководивший ею в 1991 — 2004 годах. В декабре 2023 года глава Минфина Антон Силуанов заверил, что планов по национализации пивоваренной компании у российских властей нет.

Гендиректор Carlsberg Кеес т’Харт заявил, что шокирован решением Путина, которое стало «крайне неожиданным шагом». Он сообщил, что компания намерена защищать свои активы и не теряет надежды их продать.

Позже новый гендиректор Carlsberg Якоб Ааруп-Андерсен обвинил российские власти в «краже» и «захвате» бизнеса. В ноябре 2023 года датский концерн пригрозил подать на Россию в международный суд, считая ее действия «незаконной экспроприацией» своих инвестиций в «Балтику» на общую сумму около $1 млрд.

В декабре 2024 года Путин своим указом вывел принадлежащие иностранным владельцам активы «Балтики» из-под временного управления Росимущества.