Президент России Владимир Путин разрешил компании «Ренессанс Капитал — Финансовый Консультант» приобрести все акции «Ситибанка», принадлежащего нидерландскому подразделению Citigroup. Распоряжение об этом опубликовано на сайте Кремля в теме «Антисанкции».

Для совершения сделки не требуется никаких других разрешений, согласований и предварительных согласий, сказано в документе. О сумме сделки в нем не говорится.

Глава государства в своем распоряжении ссылается на свой же указ 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Этим указом Путин запретил сделки с иностранными долями в банках и компаниях ТЭК, но в пункте 5 документа оговорено, что такие сделки могут быть совершены на основании специального разрешения президента.

Мультинациональный конгломерат Citigroup, базирующийся в Нью-Йорке, еще в 2021 году заявил о планах выйти из розничного бизнеса 13 стран, включая Россию. Рассматривался вариант продажи розничного портфеля Ситибанка. Активом тогда интересовались Альфа-банк, Райффайзенбанк и ВТБ, но в январе 2022 года Альфа и ВТБ заявили о потере интереса к нему, писал «Интерфакс».

В августе 2022 года Citigroup объявил, что сворачивает свою деятельность в России. Ситибанк являлся 100-процентной российской дочкой Citigroup. Предполагалось, что сокращение затронет примерно 2,3 тыс. сотрудников, 15 отделений и такие розничные услуги, как потребкредиты, кредитные карты и вклады, брокерские и депозитарные услуги для физических лиц.

В декабре 2022 года портфель потребительских кредитов Ситибанка выкупил банк Уралсиб. В мае 2023 года Ситибанк также договорился с Уралсибом о передаче портфеля кредитных карт.

С 1 ноября 2025 года Ситибанк перестал открывать и обслуживать сберегательные и накопительные счета физических лиц, а также прекратил начисление дохода в процентах. Клиентов призвали перевести остатки средств в другие банки, отмечает «Интерфакс».

В рейтинге самых надежных банков 2025 года, по версии Forbes, Ситибанк занял четвертое место. В профиле банка на сайте Forbes при этом указано, что осенью 2024 года Ситибанк закрыл последнее розничное отделение в Москве, остановил обслуживание своих карт, денежные переводы, прекратил работу интернет-банка и мобильного приложения.