Российские системы противовоздушной обороны за ночь отразили масштабную атаку беспилотников, сбив 27 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом утром 20 декабря сообщило Министерство обороны России.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в военном ведомстве.

Согласно официальным данным, по десять дронов были перехвачены над Белгородской и Воронежской областями. Еще два беспилотника сбиты над Курской областью, столько же — над Липецкой областью и акваторией Азовского моря. Один БПЛА уничтожен в небе над Брянской областью.

Ранее в Минобороны также сообщали о ликвидации 36 вражеских дронов за небольшой промежуток времени. Основной удар тогда пришелся на Белгородскую область, где было перехвачено 22 воздушные цели. Еще семь беспилотников сбили над Крымом, два над Курской областью и один под Воронежем.