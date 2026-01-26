В зоне СВО было крещено более 52 тыс. человек или «пять полнокровных дивизий», а в 2025 году причастилось свыше 250 тыс. военных. Об этом на конференции «Защита Православия и Русского мира — залог преображения России» заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

Мероприятие прошло в московском Центральном доме российской армии, в нем приняло участие более 500 военных священников, сообщил военный отдел Московского патриархата. Оно было организовано в рамках Рождественских образовательных чтений митрополитом Кириллом. Конференция началась с исполнения хором инженерных войск молитвы «Царю Небесный», также прозвучали гимн России и песня «Хотят ли русские войны».

«По решению главы государства наступивший 2026 год объявлен годом единства народов России. Но давайте скажем честно: подлинное единство не создается одними лишь указами и не рождается на бумаге в тишине высоких кабинетов. Настоящее, не плакатное единство, скрепленное кровью в том числе, сегодня куется там, где земля горит под ногами. В окопах специальной военной операции, там, на передовой, происходит то преображение народа, о котором мы молимся здесь, в тылу», — заявил он.

По словам митрополита Кирилла, «неонацизм, который поднял голову на Украине <…>, — это сатанизм* в своей политической форме».

«А значит, битва, которую мы ведем сегодня, — это битва не с людьми, а с духами злобы поднебесной», — подчеркнул он.

При этом священнослужитель заявил, что «обязан предостеречь от опасной духовной болезни, которая, к сожалению, пытается проникнуть в армейскую среду».

«Я говорю о неоязычестве. <…> Те, кто сегодня пытается насаждать в наших рядах неоязыческие культы, руны и суеверия, вольно или невольно работает на врага, разрушая наш духовный фундамент и возвращая нас к племенной розни», — добавил митрополит.

«В окопах атеистов нет», — добавил он, после чего привел некоторые статистические данные. Например, по его словам, с момента начала СВО через «зону боевых действий прошло более двух тысяч священников РПЦ».

«Ежедневно с бойцами находится более 150 пастырей. <…> Согласно официальным данным, за эти годы на передовой таинство Крещения приняли более 52 тысяч человек — это пять полнокровных дивизий», — заявил священнослужитель.

По его словам, согласно официальной статистике, только в 2025 году на передовой причастилось свыше 250 тыс. военных: «Четверть миллиона причастников за год. Такого масштаба воцерковления наша армия не знала за всю новейшую историю».

В рамках конференции обсуждались темы служения военного священника в зоне боевых действий, духовные смыслы специальной военной операции и сохранение духовно-нравственных ценностей среди силовиков.

На открытии выступили представитель МИД России Мария Захарова, которой вручили знак отличия «Архангел Михаил» I степени, заместитель генпрокурора Юрий Пономарев, представитель правительства Москвы Виталий Сучков и глава Еврейской автономной области Мария Костюк, чей сын погиб в зоне СВО.

*Верховный суд признал «Международное движение сатанизма» экстремистским и запретил его деятельность