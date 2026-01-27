В Москве нетрезвый мужчина нанес около четырех ножевых ранений своей жене и не менее восьми 14-летнему сыну, сообщает ГСУ СК России по столице. По данным СМИ, нападавший страдал тревожным расстройством и финансово зависел от супруги.

Инцидент произошел вечером 26 января в квартире жилого дома в Линейном проезде. По версии следствия, 43-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, около четырех раз ранил ножом жену и не менее восьми ударов нанес 14-летнему сыну из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений». Пострадавшим удалось покинуть помещение и спрятаться в соседней квартире, после чего их госпитализировали.

Нападавшего задержали. Ему была назначена психолого-психиатрическая экспертиза. СК возбудил уголовное дело о покушении на убийство двух лиц (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Столичная прокуратура взяла расследование под контроль.

«112» уточняет, что мужчина после ссоры с женой напал на нее и их ребенка. Сейчас, по информации телеграм-канала, женщина находится в тяжелом состоянии, у подростка — поверхностные колотые раны.

«Московский Комсомолец» пишет, что семья ссорилась и ранее, однако до рукоприкладства не доходило. Мужчина, по информации издания, «зависел от жены» — работал консультантом в оптике, которая принадлежит ей. Со слов соседей, он часто пил и привлекался к административной ответственности за употребление спиртного в общественных местах.

Кроме того, у нападавшего был диагностирован невроз навязчивых состояний и он наблюдался в частной клинике. Как отметили жильцы, в последнее время у главы семейства было тяжелое психологическое состояние. Они предположили, что конфликт могло спровоцировать то, что 26 января он смешал алкоголь с таблетками, а жена сделала ему замечание.

Shot сообщает, что у нападавшего диагностировали сразу несколько смешанных тревожных расстройств, в том числе обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР).

Как выяснил «Московский Комсомолец», полицию вызвал сосед, который услышал крики и шум. По его словам, нападавший выбежал из квартиры с ножом, пытаясь напасть на женщину, но «в критический момент» на ее защиту встал сын. В итоге оба получили колото-резаные ранения.