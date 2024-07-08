Профильные ведомства замедляют работу WhatsApp в Дагестане в связи с антитеррористической деятельностью, сообщил ТАСС. По словам источника агентства, администрация мессенджера не пресекает призывы к участию в экстремистских акциях.

Как отметил неназванный собеседник ТАСС, администрации WhatsApp были направлены требования пресекать распространение призывов к участию в экстремистских акциях, но «они были проигнорированы».

Согласно данным сервиса «Сбой.рф», жалобы на работу WhatsApp поступают с воскресенья, 7 июля, когда о сбоях сообщили более 8 тыс. пользователей. В понедельник, 8 июля, число жалоб превысило 3 тыс.

По словам корреспондента «Коммерсанта», у некоторых провайдеров на территории Дагестана появились трудности с работой мессенджеров. Без VPN не работает ни один мессенджер или соцсеть, но и VPN каждые 10 минут приходится переподключать для стабильной работы.

В Роскомнадзоре в ответ на запрос о комментарии заявили RTVI, что «к опубликованной информации в настоящее время ничего добавить не [могут]».

Теракты в Дагестане

Вечером 23 июня вооруженные боевики напали на синагоги и церкви, а также пост ДПС в Махачкале и Дербенте. Жертвами атак стали 22 человека, в том числе 17 полицейских, еще 46 человек получили ранения.

Пятеро боевиков были ликвидированы. Участниками нападения стали в том числе сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова, Осман и Адиль. Телеграм-канал Baza отмечал, что они, предварительно, были убиты при отражении атаки. Еще двое убитых нападавших — Али Закаригаев и Абдусамад Амадзиев — приходились Омарову племянниками.

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Магомед Омаров был освобожден от должности главы Сергокалинского района 24 июня, на следующий день после атак в Дагестане. Изначально его арестовали на 10 суток по статье о мелком хулиганстве, но после того, как он 5 июля вышел на свободу, его на следующий день задержали по подозрению в совершении экономических преступлений.

Следственный комитет (СК) после вооруженных нападений завел уголовные дела по статьям о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ), незаконном хранении и хищении огнестрельного оружия (ч. 4 ст. 222, пп. «а», «б» ч. 4 ст.226 УК РФ).

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