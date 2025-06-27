Директор сафари-парка «Тайган» в Крыму Олег Зубков, на которого напал лев во время кормления, причинив множественные травмы, написал письмо из больницы, в котором рассказал, что быстро идет на поправку.

Исписанный от руки лист с подписью Зубкова, датированный 26 июня, показала в его YouTube-канале «Человек лев» сотрудница парка Татьяна Алексагина. По ее словам, Зубков уже ходит по палате и коридору реанимации, хотя пока не может говорить.

В ролике, снятом возле Центра грудной хирургии в Краснодаре, где находится Зубков, женщина сообщила, что коллеги были у него в палате два часа, и за это время он написал «целую папку».

В письме, которое она показала, говорится: «Дорогие друзья! Я жив, мое физическое состояние идет быстро на поправку! Я скоро опять буду в строю с вами и со своей семьей. Спасибо всем, кто переживает и поддерживает меня!!! С любовью и уважением ко всем, ваш Олег Зубков».

Ранее о способности директора писать говорил дрессировщик Эдгард Запашный, ссылаясь на близких к Зубкову людей. Алексагина рассказала, что 28 июня ему «будут снимать дренажи или еще что-то».

«То есть он ходит по палате, по коридору, несмотря на то, что это реанимация. Чудесный персонал, все стараются помочь. Но он ходит, он пишет. Говорит, у меня руки-ноги, все цело, голова… <…> Все у него хорошо», — утверждает сотрудница парка.

По ее словам, про травмированное легкое врачи сказали, что «потихонечку кусочек легкого разворачивается, вообще никакой проблемы в легком».

«Трахея, конечно. Еще стоит трубочка, и он не может пока говорить, но это тоже ненадолго. Причем он сам уже что-то подкручивает в этой трубочке… А так вообще, красавчик. Человек-лев остается человеком-львом», — заключила Алексагина.

Внештатный торакальный хирург Крыма Андрей Дорошенко ранее заявил в беседе с «Крым 24», что хищник разорвал клыками трахею Зубкова, у него также повреждены мышцы шеи и оторвана большая грудная мышца слева. Дорошенко уточнил, что все мышцы ушиты, кровотечение остановлено.

Коллега Зубкова отметила, что выздоровление «просто семимильными шагами идет» притом, что наступили лишь «четвертые сутки» со дня инцидента, произошедшего вечером 22 июня. Она добавила, что ни разу не слышала в общении с дрессировщиками и другими сотрудниками зоопарков, чтобы люди так быстро восстанавливались.

«Завтра будут новости у нас большие, я так думаю. Так что будем стараться уговаривать Олега Алексеевича, что нужно полежать, потому что он уже “на работе”», — сказала Алексагина.

Как сообщал Следственный комитет Крыма и Севастополя, Зубков после нападения смог сам выбраться из клетки, после чего потерял сознание и был доставлен в реанимацию. Раны в виде укусов в области шеи и головы следствие квалифицировало как тяжкий вред здоровью и возбудило уголовное дело о нарушениях требований охраны труда, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 143 УК). Максимальное наказание за это — год лишения свободы.

«Произошедшая трагедия стала возможной вследствие грубого нарушения ответственными работниками парка львов “Тайган” правил техники безопасности при содержании опасных животных», — заявили в крымском СК.

В среду, 25 июня, ведомство сообщило, что также ведет проверку по публикациям в интернет-СМИ о массовых нарушениях в сафари-парке. Там отметили, что в отношении Зубкова расследовалось несколько уголовных дел в связи с тем, что посетители и персонал получали травмы при контакте с хищниками. По двум из них были обвинительные приговоры.

Руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский напомнил в разговоре с NEWS.ru, что в прошлом году в «Тайгане» три льва растерзали управляющую парком Леокадию Перевалову, и уголовное дело по этой трагедии до сих пор не завершено. «Все эти случаи говорят о том, что с безопасностью в парке имеются комплексные проблемы», — подытожил юрист.