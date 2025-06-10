Губернатор Курской области Алекандр Хинштейн сообщил, что младший сержант, наносивший удары по гражданским объектам в Судже, погиб в результате ДТП. Так глава региона отреагировал на появившееся в соцсетях видео, на котором военнослужащий в российской военной форме «целенаправленно бьет из гранатомета» по городской инфраструктуре.

«Урок всем»

По словам Хинштейна, когда он увидел этот ролик, то сразу обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. Как отметил курский губернатор, попавший на видео выстрел «едва не попал в храм, но зацепил жилые постройки».

Выяснилось, что по факту инцидента уже проведена проверка, сообщил Хинштейн.

«На видео — младший сержант 158-й военной комендатуры. И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — рассказал глава региона.

Хинштейн добавил: «Урок всем, вне зависимости от религии».

ДТП, в котором погиб стрелявший по домам в Судже, произошло 6 июня на автодороге «Курск—Иванино», утверждает телеграм-канал «МИГ России».

«Развлечение» бойца

Видеозапись, о которой идет речь, опубликовал телеграм-канал «Воевода вещает». На ней мужчина в военной форме перед выстрелом произносит: «Ахмат Чечня», после чего производит выстрел из гранатомета. Снаряд попадает в здание, из которого затем поднимается дым. На фоне виден православный храм Троицы Живоначальной.

“Акима Апачева, помнится, чуть не линчевать предлагали за граффити. Граффити я конечно тоже не одобряю”, — написал автор канала “Воевода вещает”, добавив, что ждет реакции главы региона на «развлечение» бойца.

В марте 2025 года блогер Аким Апачев (Гасанов) приехал в Суджу, где действует запрет на въезд и передвижение гражданского населения. Он снял в городе видео о том, как закрашивает оставленные украинскими военными надписи на стенах зданий и поверх наносит свои граффити, в том числе нецензурные. Суд признал Апачева виновным в мелком хулиганстве и незаконном въезде в Суджу, назначив ему два штрафа — 70 тыс. рублей и 2 тыс. рублей.

Белгородский телеграм-канал “Пепел” утверждает, что ролик был снят на улице Карла Маркса в Судже, а мужчина стреляет из РПГ в направлении храма Троицы Живоначальной. Военный блогер Владимир Романов пишет, что видео было снято в июне, после освобождения города от украинских сил.

Издание «Агентство»* утверждает, что под удар из гранатомета попал дом по улице Карла Маркса, 30, в котором до начала вторжения ВСУ работал магазин окон и дверей.

Военный, стрелявший из гранатомета, не служил в спецназе «Ахмат», заявил командир этого подразделения и замначальника Главного военно-политического управления ВС России Апти Алаудинов.

«Заранее вы, как эксперты, все вы эксперты, определили, что это бойцы спецназа «Ахмат» и вот как они себя плохо ведут. <…> Люди на этом видеоролике не имеют никакого отношения к спецназу «Ахмат», по шевронам — это сотрудники военной комендатуры, говорят они не на чеченском языке», — сказал он.

Распространивших информацию о том, что в ролике показаны бойцы «Ахмата», Алаудинов назвал врагами России. Он заверил, что в Судже нет бойцов «ахматовцев», потому что все отряды спецназа находятся на передовой. Тех, кто появляется в ролике, могут передать в спецназ «Ахмат», где они «смогут вдоволь настреляться», добавил Алаудинов.

Минобороны сообщило об освобождении Суджи 13 марта. Это был единственный город, который контролировали Вооруженные силы Украины (ВСУ) после вторжения в Курскую область 6 августа 2024 года. О полном освобождении региона от ВСУ было объявлено в конце апреля.

*внесено Минюстом России в реестр иноагентов