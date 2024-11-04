Известный отечественный рок-музыкант и лидер группы ДДТ Юрий Шевчук заявил, что для выступлений в нынешней России артист должен собственной кровью подписать договор, условия которого всем известны. В интервью критику Галине Юзефович он перечислил тех, кто, по его мнению, пошел на такую сделку — Вячеслава Бутусова, Григория Лепса и SHAMAN.

Одной из тем для обсуждения в ходе интервью стало прекращение выступлений Шевчука и ДДТ в России. Комментируя свое творческое «молчание», музыкант отметил, что при этом «в Москве куча концертов, в Москве никто не умирает, в Питере тоже, наши коллеги поют везде».

«Вчера шел пешком в сторону Московского вокзала — и везде рекламные тумбы, столбы всех артистов, которые сейчас играют, поют. Смотришь, там — красивый Славик Бутусов, здесь — еще кто-то, здесь — какой-нибудь Лепс, здесь — на букву Ш тоже, SHAMAN. Много на букву Ш кого. Разевают рты, поют, у всех очень красивые фотографии, лица», — рассказал Юрий Шевчук.

Утверждая, что не злорадствует, музыкант заявил, что перечисленные им артисты «выбрали петь, и все», тогда как сам он «выбрал молчать», чтобы «со своей совестью быть в ладах» и продолжать дальше заниматься творчеством.

Он признал, что многие поклонники ДДТ хотели бы сейчас прийти на концерты группы. Однако, подчеркнул музыкант, он не готов выступать на тех условия, которые перед ним якобы поставили.

«Я на этот договор пойтить не могу, расписаться кровью не могу. Я не Фауст. Они всем известны — условия для российского артиста, чтобы он мог петь. Ну или молчать», — сказал Шевчук.

Руководитель пресс-службы SHAMAN Антон Коробков-Землянский, комментируя высказывания лидера «ДДТ» о Ярославе Дронове, заявил Daily Storm, что Шевчук «выжил из ума», и напомнил, как тот ездил поддерживать военных в Чечне.

«Общался с солдатами, пел для них. А что с ним стало теперь?» — задался вопросом представитель Шамана.

На критику Шевчука в свой адрес Дронов, по словам его представителя, не обратит внимания, поскольку «его мысли заняты творчеством» и планированием большого гастрольного тура «Победа!».

Примечательно, что в ходе концерта по случаю Дня народного единства 4 ноября в Петербурге SHAMAN на сцене нажал символическую «красную кнопку». Шевчук же в интервью заявлял, что после начала военной операции в России появились «клоуны Апокалипсиса, которые постулируют зло» и сексуально возбуждаются от мыслей о ядерной войне.

«Они сексуальные маньяки, когда касается атомной бомбы, их аж колотит, трясет, они хотят, чтобы она трахнула их всех и весь мир. Они, наверное, кончат так, что от планеты ничего не останется. Гремят тестикулами своими, бубенцами», — описывал этих людей лидер ДДТ, признавшись, что терпеть их не может.

Как Шевчук и ДДТ перестали выступать в России

Вскоре после начала российской военной операции на Украине Шевчук опубликовал в соцсетях заявление: «Я, Юрий Шевчук и группа ДДТ против войны! Миру — мир!». На концертах в других странах он продолжает выступать со сцены с аналогичными лозунгами.

В мае 2022 года на концерте в Уфе Шевчук со сцены начал рассуждать о своем понимании Родины. «Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина — это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина», — обратился артист к зрителям. Сразу после выступления за кулисы пришли силовики, которые провели с музыкантом часовую беседу. На него составили административный протокол о дискредитации российской армии.

26 мая в эфире русскоязычной израильской радиостанции «Первое радио» Шевчук признал, что его «концертная деятельность в России подходит к концу». Он сообщил, что запланированные концерты в Магнитогорске и Челябинске отменены, а выступления в Кургане и Тюмени не состоялись из-за плакатов с буквой Z на сцене, которые организаторы отказались снимать.

В итоге суд Уфы оштрафовал Шевчука на 50 тысяч рублей по административному делу о дискредитации ВС России. Перед заседанием музыкант подготовил заявление, в котором вновь выступил против боевых действий на Украине.

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В июне 2022 года на московском стадионе «Открытие Арена» должен был состояться концерт ДДТ, но его отменили. Сам Шевчук заявил RTVI, что группа готова выступать, но мероприятие придется перенести на 2023 год. Концерт так и не состоялся до сих пор.

В конце 2023 года директор ДДТ Александр Тимошенко сообщил, что Шевчук перенес инфаркт, и группа сможет возобновить концертную деятельность не раньше, чем артист восстановится.