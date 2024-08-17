Российские регионы, размещающие на своей территории россиян, иностранцев и лиц без гражданства, постоянно проживающих на Украине или в областях, где введены максимальный и средний уровни реагирования, получат выплаты из резервного фонда правительства. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Это решение было принято на заседании правительства 15 августа. Средства будут выделены МЧС в 2024 году «в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов».

Как заявили в министерстве, за последние сутки в безопасные районы страны были эвакуированы более 3 тыс. человек из Курской области. Особое внимание уделяется пожилым и семьям с детьми, эвакуация в другие регионы проводится железнодорожным транспортом и автобусами, отметили в ведомстве.

Там добавили, что в 24 регионах страны уже работает 171 пункт временного размещения, где находятся около 10 тыс. человек (из них 3 тысячи — дети).

Вторжение ВСУ в Курскую область началось в ночь на 6 августа, с тех пор в регионе продолжаются боевые действия. Глава Генштаба Валерий Герасимов 7 августа отчитался, что продвижение ВСУ вглубь региона остановлено. В Минобороны в последующие дни неоднократно говорили, что ВС России «продолжают отражать попытку вторжения» украинских войск.

Врио главы Курской области Алексей Смирнов 12 августа доложил президенту России Владимиру Путину, что ситуация «сложная»: украинские военные взяли под контроль 28 населенных пунктов. Смирнов отмечал, что эвакуации подлежат около 180 тыс. жителей Курской области, примерно 121 тыс. человек уже выехали и эвакуированы.