Российского рэпера Icegergert (настоящее имя — Георгий Гергерт) оштрафовали на 2 тыс. рублей за выкрик лозунгов, связанных с запрещенным экстремистским движением «Арестантское уголовное единство»* (АУЕ) на концерте в Москве 26 октября. Об этом сообщает столичная прокуратура.

Гергерта оштрафовали по статье о пропаганде или публичной демонстрации атрибутики экстремистской организации (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Решение 5 декабря принимал Савеловский районный суд Москвы, на заседание рэпер не явился.

Видео с высказыванием Icegergert в своем телеграм-канале опубликовала главы Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она отнесла фразу к движению «АУЕ»* и заявила, что рэпер якобы «пропагандирует криминальную субкультуру среди подростков».

Через несколько дней музыкант опубликовал в своих соцсетях извинения, отметив, что сказал эту фразу, «абсолютно не подумав».

«Я выпивал и позволил себе лишнего. Я не поддерживаю никакие запрещенные организации на территории Российской Федерации. Я люблю свою страну и открыто заявляю об этом на всех своих концертах и публичных мероприятиях. Я ошибся», — сказал он.

6 ноября прокуратура возбудила против него административное дело. Видео с концерта Icegergert было направлено на лингвистическую экспертизу, которая установила, что фраза связана «с криминальной субкультурой, тюремным образом жизни, имеет положительную оценку лиц, принадлежащих к указанной субкультуре и экстремистской организации «АУЕ»*». Гергерт вину признал.

Георгий Гергерт входит в состав исполнителей лейбла Gazgolder рэпера Басты (настоящее имя — Василий Вакуленко). Как отмечается на сайте Gazgolder, до музыкальной карьеры Icegergert окончил суворовское училище, учился в Военной академии связи и питерском Военмехе на факультете ракетных двигателей и космонавтики.

Кроме того, рэпер с 14 лет занимается рукопашным боем, а в 2023 году получил звание Мастера спорта, выиграв турнир «Надежды России». В Gazgolder он пришел в 2024 году. Один из последних релизов музыканта — трек «Банк», записанный совместно с Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт).

*движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено