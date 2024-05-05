Страны НАТО в частном порядке определили по меньшей мере две «красные линии», при пересечении которых альянс может вступить в конфликт на Украине. Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на источники.

По их словам, первая «красная линия» — это «прямое или косвенное вмешательство» в конфликт некой третьей страны (собеседники La Repubblica упомянули Беларусь). Второй «красной линией» названа гипотетическая «военная провокация» со стороны России против Эстонии, Латвии, Литвы, Польши или Молдовы.

Источники итальянской газеты утверждают, что пересечение этих «красных линий» может подтолкнуть НАТО к отправке на Украину около 100 тысяч военнослужащих. Однако, подчеркивает La Repubblica, речь идет не об оперативных планах, а лишь об оценке вероятных планов действий при разных сценариях развития событий.

Аналитики НАТО считают маловероятным, что Россия в обозримом будущем вторгнется в одну из стран-членов альянса, писала в конце апреля газета The Wall Street Journal (WSJ). По их мнению, Москва в краткосрочной перспективе может спровоцировать конфликт в соседних странах, склоняя на свою сторону живущих там выходцев из России и «используя напряженность в качестве предлога для вмешательства».

Источники WSJ говорили, что приоритетом НАТО вновь стала подготовка к коалиционным военным действиям. Они упоминали прошедшие в марте в Латвии учения Crystal Arrow, где войска НАТО из 14 стран отработали сценарий, по которому противник пересекает российско-литовскую границу и движется к Риге.

В НАТО неоднократно предупреждали о якобы существующей угрозе нападения России на одну из стран альянса. В частности, в январе об этом говорил глава Минобороны Германии Борис Писториус, утверждая, что угроза будет актуальна «в течение пяти-восьми лет». Его датский коллега Троэльс Лунд Поульсен прогнозировал возможную российскую атаку в ближайшие три-пять лет.

Президент России Владимир Путин в февральском интервью журналисту Такеру Карлсону заявил, что НАТО пытается запугать население своих стран «воображаемой российской угрозой», но умные люди понимают, «что это фальшивка». До этого он уже отмечал, что у Москвы «нет никаких резонов» воевать со странами альянса, а проблемы в этой сфере нагнетаются «искусственно».

В Кремле в апреле говорили, что отношения России с НАТО «скатились на уровень прямой конфронтации». По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, альянс «уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины», а также «продолжает свое движение в сторону наших границ».