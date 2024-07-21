Президент США Джо Байден должен «немедленно» уйти в отставку с поста главы государства вслед за отказом от выдвижения на новый срок, заявил спикер палаты представителей, республиканец Майк Джонсон.

«Если Джо Байден не подходит для того, чтобы баллотироваться в президенты, он не подходит и для исполнения обязанностей президента. Он должен немедленно подать в отставку. 5 ноября [дата проведения выборов президента] — это не так скоро», — написал он в своем аккаунте в соцсети Х.

Досрочно сложить полномочия от Байдена также потребовал председатель Национального комитета Республиканской партии (NRСС) и глава предвыборного штаба республиканцев Ричард Хадсон. Он выразил мнение, что действующий президент «психически непригоден» для исполнения обязанностей главы государства и назвал решение американского лидера выйти из президентской гонки «скандалом исторического масштаба».

«Наш президент недееспособен, демократы знали об этом, и они лгали американскому народу, чтобы скрыть это. Избиратели не простят и не забудут окончательного предательства их доверия», — приводит слова Хадсона CNN.

Он усомнился в способности Байдена продолжить исполнять обязанности главы государства до конца срока своих полномочий, который истекает в январе 2025 года.

«Если президент психически не способен вести предвыборную кампанию, он психически не способен иметь ядерные коды. Каждый демократ в палате представителей теперь должен ответить на вопрос: способен ли президент оставаться на своем посту до конца своего срока?» — говорится в заявлении Хадсона.

Джо Байден объявил о выходе из президентской гонки вечером 21 июля. В своем обращении он заявил, что принял такое решение в интересах Демократической партии и страны. По словам Байдена, несмотря на прекращение предвыборной кампании, он продолжит исполнять обязанности главы государства до истечения срока своих полномочий.

Своим преемником на выборах от демократов Байден назвал вице-президента Камалу Харрис. Итоговое решение о выдвижении кандидата должна принять национальная конвенция Демократической партии.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп, комментируя решение Байдена, назвал его «худшим президентом за всю историю» США. В Кремле призвали «набраться терпения и внимательно следить, что будет дальше».