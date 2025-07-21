Рост числа предприятий, ожидающих сокращений, вызван кредитно-денежной политикой Центробанка, заявил RTVI руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов.

«Причина очевидная — кредитно-денежная политика Центробанка, которая привела к „плановой заморозке“, а вернее к плановому удушению российской экономики с помощью аномально высокой ключевой ставки», — сказал лидер СЗРП.

По словам Миронова, удорожание финансовых ресурсов сначала спровоцировало свертывание инвестиций, а затем, ударило по спросу, снизив рентабельность производства.

«Падение прибыли заставляет все большее число предприятий переходить в режим выживания», — указал депутат.

Миронов отметил, что в зависимости от положения на рынке бизнес реагирует по-разному: одни, несмотря на дефицит кадров, перестают нанимать новых работников, другие замораживают зарплаты и перестают платить премии, а третьи вынуждены сокращать персонал.

«И последних становиться все больше», — признал собеседник RTVI.

Ситуация в экономике будет усугубляться, уверен Миронов. «Падение спроса сказывается по цепочке: например, от аграрного сектора к машиностроению, от машиностроения — к металлургии, от металлургии — к добыче полезных ископаемых», — пояснил депутат.

Нынешняя ситуация — «не форс-мажор и не стечение обстоятельств, а рукотворный кризис», считает Миронов. По его словам, выйти из него можно только одним способом — «отказаться от вредительской кредитно-денежной политики ЦБ, и в первую очередь — вдвое снизить ключевую ставку».

В начале июня Центробанк впервые с сентября 2022 года понизил ключевую ставку — с 21% до 20% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ, на котором будет принято решение об изменении или сохранении уровня ключевой ставки, состоится 25 июля. Глава регулятора Эльвира Набиуллина отмечала, что с большой вероятностью будет рассматриваться снижение ставки, «если ничего не произойдет непредвиденного, если сохранятся те тенденции, которые сейчас сформировались».

Предприятия оптимизируют затраты и пытаются сохранить кадры

О росте доли российских компаний, которые планируют сократить число работников, ранее сообщил РБК со ссылкой на доклад Центробанка о региональной экономике. В нем говорится, что в январе доля таких организаций составляла 6,9%, тогда как в июне этот показатель вырос почти вдвое, до 11,5%.

Некоторые компании уже сокращают персонал, вводят режим неполной занятости или предоставляют внеплановые отпуска, отмечается в докладе регулятора. ЦБ приводит в пример крупного производителя сельхозтехники, который перенес начало ежегодного отпуска сотрудников с августа—сентября на июнь.

«Данное решение является вынужденным, но позволит оптимизировать затраты на производство и сохранить кадры в условиях снижения спроса на рынке сельхозтехники», — утверждается в докладе.

В то же время, по данным ЦБ, увеличилась доля предприятий, которые ожидают сохранения численности работников без изменений (65% опрошенных в июне против 62% в январе). Такую тенденцию регулятор связывает со снижением спроса на продукцию. Как уточняет ЦБ, наиболее характерна такая ситуация для предприятий в сфере добычи полезных ископаемых, машиностроения и фармацевтики.

Кроме того, российские компании менее охотно готовы строить планы в отношении пересмотра размера зарплат. По данным Центробанка, доля организаций, ожидавших роста оплаты труда, сократилась с 84 до 71%, а медианная оценка ожидаемого роста зарплат снизилась с 8,4 до 5,3%. Такая тенденция, отмечает регулятор, наблюдается во всех отраслях, особенно в сферах торговли, добычи полезных ископаемых, химической промышленности, строительства и сельского хозяйства.

Компании, которые запланировали увеличение зарплат, объясняют это в том числе значительным кадровым дефицитом.