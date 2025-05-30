Кому на руку играет Минфин, занижая планируемые доходы бюджета? На этот вопрос RTVI отвечает депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева.

В Госдуме были рассмотрены в первом чтении предложения по корректировке федерального бюджета на 2025 год, но вопросов осталось больше, чем ответов. Минфин решил всех запугать снижением доходов и увеличением дефицита бюджета из-за падения цен на нефть. Возникает вопрос, а насколько такая позиция обоснована, и реально ли мы столкнемся с бюджетной дырой? Или Минфин опять в своей излюбленной манере пугает всех возросшим в три раза дефицитом бюджета, чтобы все поняли — «денег нет»?

Нельзя утаивать доходы

Рассмотрим, насколько правильно спрогнозированы доходы и дефицит бюджета. Начнем с прогноза ВВП (валового внутреннего продукта).

Во-первых, принятый бюджет на 2025 год был основан на заниженной базе 2024 года, когда расчет ВВП исходил из заложенных темпов роста в 2024 году 3,9%, хотя по факту они составили 4,3%. Номинальный объем ВВП за 2024 год по отчету оказался больше по сравнению с учтенным при составлении бюджета на 5,4 трлн. рублей. Следовательно, если применить к уточненной базе тот же индекс-дефлятор, который учитывался в принятом бюджете, то прогноз по ВВП уже должен составить 220 трлн рублей.

Во-вторых, в принятом бюджете на 2025 год уже была заложена концепция охлаждения экономики, расчеты были сделаны исходя из темпов роста 2,5%, хотя без вмешательства ЦБ было бы существенно больше, не менее 4%. Далее, инфляция была заложена на уровне 4,5%. Сейчас, при корректировке, прогноз по инфляции — 7,6%. Таким образом, при том же прогнозе темпов роста ВВП и существенно более высоком прогнозе по инфляции (по факту будет еще больше) объем номинального ВВП должен быть уточнен не на уровне 221 трлн. рублей, а больше (222-223 трлн рублей).

В-третьих, — и это самая главная ошибка или сознательное искажение, — в законопроекте о корректировке бюджета на 2025 год заложено резкое снижение доли доходов федерального бюджета в ВВП, как по отношению к утвержденному бюджету на 2025 год, так и по отношению к факту 2024 года. Снижение доли доходов ВВП может происходить при снижении налоговой нагрузки. Однако в 2025 году наоборот, вследствие изменения налогового законодательства налоговая нагрузка увеличена. Ставка налога на прибыль увеличена до 25%, и введена прогрессивная шкала налогообложения НДФЛ, доходы от которой поступают в федеральный бюджет. Поэтому при увеличении налоговой нагрузки предполагать снижение доли доходов в ВВП неправомерно.

Даже если нефтегазовые доходы будут меньше (при том, что прогноз по цене на газ даже несколько выше, чем заложено в принятом бюджете), он и компенсируются ненефтегазовыми инфляционными доходами от НДС и НДФЛ (по прогрессивной шкале).

Если исходить из относительной стабильности доли доходов в ВВП, то при уточненном правительством прогнозе ВВП, доходы федерального бюджета следует не понижать, а, наоборот, увеличить до 41,7 трлн. рублей. Занижение доходов бюджета и подрыв реальной возможности финансирования расходов бюджета может чрезвычайно отрицательно сказаться и на выполнении задач СВО, и на научно-технологическом развитии, и на решении социальных проблем. Нельзя утаивать доходы тогда, когда в реальности они практических наверняка ожидаются.

Дефицит бюджета следует не увеличивать, а сокращать

Другая «пугалка» Минфина — это рост дефицита бюджета в 3,2 раза. Однако, если адекватно учесть реальные доходы бюджета, то дефицит будет не больше, а меньше практически в два раза.

Размер дефицита бюджета при адекватном прогнозе и расчетах доходов и ВВП выглядит совсем не устрашающим, всего 598 млрд рублей.

Наконец, даже если поверить правительству и согласиться с размером дефицита бюджета в 3,8 трлн рублей, то следует учесть, что в законе о бюджете на 2025 год объем заимствований был в 2,5 раза больше, чем необходимо для покрытия дефицита бюджета. Предполагалось за счет займов пополнять фонд национального благосостояния. Теперь в свете изменившихся обстоятельств это абсурдную транзакцию делать не будут. Более того, предполагается использование средств ФНБ (то есть эмиссия в объеме 447 млрд рублей). Хотя, если адекватно пересчитать доходы, то размер дефицита будет существенно меньше даже при возросших расходах.

Как деньги из бюджета перетекают в банковскую систему

Если дефицит будет не 3,8 трлн рублей, а в шесть раз меньше, то надо пересматривать программу заимствований и уменьшить их минимум на 3 трлн рублей. Но, если осуществить такой финансовый маневр, то банки потеряют значительную часть своих доходов. Понятно, что при такой политике Центрального банка и таких кредитных ставках желающих брать кредиты немного, и откуда тогда будут доходы банков?

На выручку приходит бюджет, который берет займы и оплачивает проценты, тем самым увеличивает расходы бюджета на обслуживание долга (то есть платежи в финансовую систему). Поэтому политика занижения доходов и искусственного раздувания дефицита бюджета, которую многие принимают за осторожную стратегию запасливого финансиста, на самом деле является политикой перекачки средств бюджета в финансовый сектор и поддержки банковской системы в условиях сверхжесткой денежно-кредитной политики.

Высокая ключевая ставка приводит к дополнительным бюджетным расходам и подрывает сбалансированность бюджета

При корректировке расходы федерального бюджета были увеличены на 829 млрд рублей. Однако львиная доля этих расходов пошла отнюдь не на индексацию зарплат и пособий в целях компенсации инфляции, а в финансовую систему. 278 млрд рублей дополнительных расходов — это компенсация банкам по льготным ипотечным кредитам. Еще 55 млрд рублей уходит на компенсацию более высокой ключевой ставки по кредитованию АПК и еще 47,6 млрд направляется Внешэкономбанку на предоставление льготных кредитов на поддержку экономики по фабрике проектного финансирования.

Понятно, чем выше ключевая ставка, тем больше бюджет платит компенсаций. Таким образом, почти половина средств дополнительных расходов уходит в банковскую систему, то есть бюджет оплачивает издержки денежно-кредитной политики, а именно высокую ключевую ставку.

Если подвести итог, то совокупность тревожных сигналов при корректировке федерального бюджета помимо того, что они не обоснованы, наносит еще и политический вред, позволяя нашим внешнеполитическим оппонентам мусолить тему того, что «экономика трещит по швам», «бюджет не выдерживает бремя военных расходов», «экономика не может противостоять санкциям» и т. д.

Эти достаточно банальные ошибки расчетов доходов и дефицита бюджета могут обойтись стране очень дорого.

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