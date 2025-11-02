Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев назвал нападение с ножом на пассажиров поезда в Великобритании, в результате которого пострадали 11 человек, «трагическим примером провалившейся иммиграционной политики». Об этом он написал на своей странице в соцсети Х.

Дмитриев выразил мнение, что произошедшее показывает «нежелание» руководства Великобритании и Евросоюза признать ошибки и предотвратить будущие опасности.

«Ситуация взрывоопасна: любая атака, совершенная мигрантом, может спровоцировать массовые протесты. Чего нам ждать от здравых решений от Великобритании/ЕС?» — задался вопросом специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами.

Он добавил, что Великобритания и ЕС выделили более €100 млрд на нужды Украины, хотя могли за счет этих средств «безопасно репатриировать практически каждого нелегального мигранта» на территории своих стран.

«Реальная стоимость безопасной репатриации ВСЕХ них [нелегальных мигрантов] при €10 тыс. на добровольное возвращение и реинтеграцию = €34 млрд. €100 млрд евро — это больше, чем трехкратный запас, чтобы каждый нелегал мог уйти, спасая западную цивилизацию от самоубийства», — говорится в посте Дмитриева.

Нападение на поезд в Великобритании

Нападение на пассажиров поезда в Великобритании произошло вечером 1 ноября. В 19:30 по местному времени (22:39 мск) полиция получила сигнал тревоги, поезд остановился на станции Хантингдон.

По словам очевидцев, мужчина в черной одежде ходил по поезду и наносил пассажирам удары ножом. Один из свидетелей рассказал, что «повсюду была кровь». В результате началась давка, поскольку пассажиры пытались убежать и спрятаться от нападавших, в том числе в туалете.

Изначально сообщалось, что пострадали десять человек. Позже число пострадавших выросло до 11, двое из них находятся в критическом состоянии. Четверо выписаны из больницы, состояние остальных оценивают как легкой и средней степени тяжести.

Очевидец нападения рассказал Би-би-си, что изначально не отнесся к происходившему в поезде серьезно и подумал, что это розыгрыш, связанный с Хэллоуином, однако позже он заметил, что рука одного из пострадавших «полностью в крови».

Собеседник издания добавил, что пожилой мужчина помешал нападавшему нанести удар ножом другой пассажирке, в результате чего сам получил травмы головы и шеи. Пострадавшие использовали свою одежду, чтобы остановить кровотечение.

«Происходящее казалось вечностью. Это было ужасно, как в каком-нибудь фильме», — сказал он.

Еще одна пассажирка заявила, что слушала музыку, когда на нее попытался напасть мужчина с ножом, но сделать этого ему не удалось, поскольку кто-то оттащил девушку в сторону. В поезде женщина оставила все вещи, включая телефон.

Двое подозреваемых были задержаны на станции Хантингдон. Очевидец рассказал Sky News, что полицейские применили к одному из них электрошокер.

«Полиция прибыла через несколько секунд, и я слышал, как он кричал им: „Убейте меня, убейте меня, убейте меня“. Затем к нему применили электрошокер, и как только он упал, ему сказали: „Брось оружие“», — вспоминает он.

Мотивы нападавших пока не называются, полиция не квалифицирует инцидент как теракт.

Как утверждает The Telegraph, подозреваемые — двое мужчин в возрасте 32 и 35 лет. Они оба родились в Великобритании и являются гражданами страны. Обоих подозреваемых обвиняют в покушении на убийство, после задержания их доставили в разные полицейские участки для допроса.

На фоне инцидента в работе британской железной дороги произошли сбои. Пассажирам рекомендуют заранее проверять, не изменилось ли расписание их поездок. Источники The Telegraph в британском правительстве предупреждают, что до 4 ноября патрулирование железнодорожных станций будет осуществляться в усиленном формате.

Министр транспорта Великобритании Хайди Александер заявила, что большое присутствие полиции на станциях необходимо для того, чтобы «успокоить» пассажиров.