Роботы-доставщики, которые тестируются в московских стационарах, должны стать реальным подспорьем для медицинского персонала, а не дополнительной нагрузкой. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель проекта АНО «Московский центр инновационных технологий в здравоохранении» Сергей Рунов.

«Внедрение роботов-доставщиков — это не просто запуск новой техники на территории больницы. Это комплексная задача по интеграции нового сервиса в ежедневную жизнь учреждения. Нам было важно «вписать» роботов в существующую инфраструктуру и рабочие процессы так, чтобы они не создавали помех, а наоборот, делали работу персонала комфортнее и эффективнее», — сказал Рунов.

По его словам, для этого были определены оптимальные маршруты, настроена логистика точек загрузки и выдачи, а главное — сотрудников обучили работе с новой техникой и организовали для них постоянную техническую поддержку.

«Ключевая задача на старте — объяснить нашим врачам и медсестрам, что роботы пришли не заменять их, а чтобы забрать на себя рутинную логистику и высвободить время для главного — для помощи пациентам. Мы не останавливаемся на достигнутом: на протяжении всего пилота мы собираем обратную связь от персонала, чтобы точечно дорабатывать сервис. Мы уже совершенствуем систему управления роботом, упрощаем авторизацию и делаем информирование о статусе доставки максимально прозрачным», — добавил Рунов.

Основная цель — сделать технологию простой и интуитивно понятной для сотрудников, пояснил он.

Пилотный проект с роботами-доставщиками, запущенный совместно с «Яндексом», работает с марта в двух московских стационарах — ГКБ № 1 имени Н. И. Пирогова и ГКБ № 15 имени О. М. Филатова. Как сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, за три месяца шесть роботов преодолели более 2 тыс. километров, выполнили свыше 4,5 тыс. доставок, перевезли более двух тонн грузов и сэкономили медработникам почти 3 тыс. часов рабочего времени.

Больше всего задач роботы выполнили для лабораторий — 2851 доставку, еще 1170 перевозок пришлось на аптечные маршруты. По данным мэрии, опрос сотрудников показал, что они довольны новыми помощниками.