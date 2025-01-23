Близкие родственники латвийского баскетболиста Яниса Тиммы подали жалобу на отказ правоохранительных органов возбудить уголовное дело по факту его смерти. Об этом ТАСС сообщила юрист Екатерина Гордон, представляющая интересы семьи спортсмена.

Гордон уточнила, что отказ завести дело после смерти Тиммы связано с истечением процессуальных сроков. При этом полиция не исследовала информацию в телефоне спортсмена, а также опросила не всех родственников, утверждает юрист.

«Мы считаем, что там есть сведения, имеющие важное значение для установления обстоятельств смерти Яниса. Если полиция не исследует этот смартфон, отец Тиммы напишет ходатайство о том, чтобы ему его выдали, и попытается извлечь данные оттуда самостоятельно», — заключила Гордон.

Янис Тимма — баскетболист, который за свою карьеру успел выступить за команды в России, Турции, Латвии, Испании, Греции и США. Он был женат на певице Анне Седоковой, в октябре 2024 года она подала на развод и объявила о завершении «очень сложных отношений». Московский суд официально расторг брак в начале декабря. Супруги были вместе четыре года.

Тело Яниса Тиммы обнаружили в ночь с 16 на 17 декабря в подъезде одной из гостиниц Москвы. По предварительным данным, спортсмен совершил суицид.

Накануне, 16 декабря, свой 42-ой день рождения отмечала Седокова. Телеграм-каналы писали, что баскетболист поздравил экс-супругу публикацией совместного видео, а затем в течение дня неоднократно пытался связаться с ней, отправляя голосовые сообщения.

Причины смерти

По словам собеседников ТАСС, рядом с телом Тиммы лежал телефон, в котором, по предварительным данным, было последнее пожелание перед смертью. Что стало причиной такого поступка, пока не установлено.

Друг спортсмена Марк Пугачев, ссылаясь на предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы в Латвии, рассказал телеграм-каналу Mash, что самоубийство Тиммы могло быть подстроено. По словам мужчины, латвийские специалисты обнаружили некие расхождения с заключением из России.

Пугачев уточнил, что следы на теле баскетболиста якобы показались экспертам из Латвии подозрительными и неестественными, а в документах из Москвы это не указано. При этом друг Тиммы заявил, что утверждать окончательно пока нельзя, так как финальных результатов не было.

Правозащитница Светлана Грачева также отметила, что специалисты должны провести еще дополнительные экспертизы.