Российским авиакомпаниям запрещено летать в Израиль в период с 01:00 до 07:00 мск, следует из обновленных рекомендаций Росавиации по полетам на Ближний Восток. Ограничение вводится с 18:00 мск 11 ноября и будет действовать один месяц.

Принимать решение о полетах в Израиль в остальное время перевозчики будут самостоятельно, в том числе с учетом рекомендаций Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

«Выпущенные в начале октября предыдущие рекомендации, регламентирующие полеты в аэропорты Израиля и Ирана (и из них), а также полеты в воздушном пространстве Израиля, Ирана и Ирака, отменены», — отметила Росавиация.

Вечером 1 октября Израиль подвергся массированному обстрелу со стороны Ирана — по его территории в течение часа было выпущено более 180 баллистических ракет. Тегеран назвал свои действия реакцией на убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании и лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы.

После этого Росавиация рекомендовала авиакомпаниям из России воздержаться от полетов полетов в Иран, Ирак и Израиль «в связи с угрозой безопасности» 1 октября. Позднее ведомство смягчило ограничения и разрешило выполнять рейсы с 9:00 до 19:00.

В ночь на 26 октября израильская армия нанесла авиаудары по военным объектам Ирана в ответ на «многомесячные непрекращающиеся атаки иранского режима».