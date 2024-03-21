Запланированный на 21 марта старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25» перенесен на 23 марта и должен состояться в 15:36 мск, сообщил глава Роскосмоса Юрий Борисов. Сегодняшняя отмена старта на этапе обратного отсчета стала первым таким случаем в России, заявил РБК научный журналист Михаил Котов.

Это подтвердил и историк космонавтики Александр Железняков. «Были другие эксцессы, а такого рода инцидентов не было. С беспилотными — случалось, а пилотируемыми — нет», — заявил эксперт в беседе с ТАСС.

По словам Борисова, процедуру старта пришлось прервать из-за нештатной ситуации, возникшей на финальном этапе предпусковой подготовки.

«Причина выявлена, мы только что на заседании государственной комиссии выявили, что причина была в просадке напряжения химического источника тока», — сообщил генеральный директор Роскосмоса.

По его словама, нештатная ситуация с «Союзом МС-25» вполне понятна, и на этот счет есть соответствующий регламент и инструкция.

Борисов добавил, что после отмены старта экипаж эвакуировали из корабля, а стартовый комплекс начали возвращать в исходное положение. Детальный анализ обстоятельств, при которых произошла отмена запуска, проведет государственная комиссия.

Со своей стороны исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев отметил четкое срабатывание контролирующих старт автоматических систем, которые не допустили неправильной работы систем корабля.

«Экипаж в безопасности, покинул ракету и поехал на снятие скафандров», — сообщил он, добавив, что после снятия скафандров космонавтов осмотрели врачи, а потом вернули на карантин для продолжения дальнейшей подготовки к старту.

По словам научного журналиста Михаила Котова, в США отмены запуска космических аппаратов — за считаные секунды до запланированного старта — происходят «достаточно часто», а в России это первый такой случай.

«Если брать американские отмены, то вот последняя, которую я помню с пилотируемым, это было 27 февраля 2023 года: Crew Dragon 6, миссия Crew 6, в которой летел наш космонавт Андрей Федяев», — напомнил Котов, пояснив, что в России и США действуют разные системы подготовки к старту.

Научный журналист пояснил, что автоматика, отменившая запуск, собирает со всех датчиков информацию о температуре, давлении и других показателях, важных для старта ракеты. «И если что-то из этого не устраивает, находится не в том значении, пуск отменяется», — подытожил Котов.

Корабль «Союз МС-25» должен был доставить на Международную космическую станцию (МКС) россиянина Олега Новицкого, американку Трейси Дайсон и первую белорусскую женщину-космонавта Марину Василевскую. Юрий Борисов упомянул ее в доказательство того, что после отмены старта с членами экипажа все в порядке: по его словам, у Василевской даже не участился пульс.

4 марта российский космонавт Александр Гребенкин отправился к МКС на многоразовом пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX. Старт миссии Crew-8 переносился четыре раза.

В июле 2022 года «Роскосмос» и NASA подписали соглашение о перекрестных полетах в 2022—2024 годах. Первым в рамках договора на МКС отправился Франциско Рубио, вошедший в состав экипажа «Союза МС-22», россиянка Анна Кикина стала второй. В августе 2023 года в составе экипажа Crew-7 на МКС полетел Константин Борисов, а в марте — Андрей Федяев.