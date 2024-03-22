Российские регионы вслед за Москвой начали отменять массовые мероприятия после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл». Телеканалы объявили об изменении сетки вещания, Минобрнауки рекомендовало вузам перевести студентов на дистанционное обучение. Театры и музеи не будут работать в выходные.

Об отмене массовых развлекательных, спортивных и культурных мероприятий объявили власти Ленинградской, Вологодской, Курской, Пензенской, Калужской, Тверской, Тульской, Вологодской, Воронежской, Вологодской, Мурманской, Калининградской областей, Ставропольского края, Северной Осетии, Чечни, Дагестана, Крыма, Татарстана. К ним присоединяются и другие регионы.

Меры безопасности усилены в аэропортах и метро Москвы, на вокзалах, парковках и федеральных трассах.

О введении дополнительных мер безопасности в транспорте и местах массового скопления граждан также объявило МВД Беларуси. Плотность милицейских нарядов увеличена, они усилены бойцами ОМОНа, сотрудники дополнительно вооружены автоматами.

Сотрудники Минобрнауки России после теракта в «Крокус Сити Холле» рекомендовало вузам избегать массовых мероприятий в выходные дни и перевести субботние занятия в дистанционный формат, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Руководству университетов дополнительно рекомендовано проинструктировать службы безопасности.

Российские телеканалы на фоне теракта начали менять сетку вещания. Об этом в частности объявили Первый канал и «Газпром-медиа Холдинг» (в него входят в том числе телеканалы НТВ, ТНТ, ТВ-3, «Пятница!»).

Театры и музеи Москвы не будут работать 23 и 24 марта в связи с терактом. О закрытии в частности сообщили Третьяковская галерея, Пушкинский и Исторический музеи. Большой театр, Театр им. Вахтангова, театр Моссовета, театр Наций, «Современник», Театр на Таганке МХТ имени Чехова отменили спектакли, передает «Интерфакс».

Минкультуры сообщило об отмене массовых и развлекательных мероприятий в федеральных учреждениях культуры в ближайшие дни. В выходные также будут закрыты кинотеатры сети «Каро» в Москве и Подмосковье. Зрителям пообещали автоматически вернуть деньги за купленные билеты.