Президенту Владимиру Путину в первые же минуты было доложено о стрельбе в «Крокус Сити Холл», сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Президент постоянно получает по линии всех соответствующих служб информацию о происходящем и о принимаемых мерах. Президентом даны все необходимые указания», — отметил пресс-секретарь главы государства (цитата по РИА Новости).
22 марта вечером в «Крокус сити холле» произошла стрельба перед началом выступления группы «Пикник». После этого в здании начался пожар.
По данным ФСБ, известно как минимум о 40 погибших, более 100 получили ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.
Новость дополняется