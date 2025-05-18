Журналист и телеведущий якутской Национальной вещательной компании «Саха» Алексей Семенов погиб в зоне военной операции на Украине при выполнении боевой задачи. Об этом сообщается в телеграм-канале телерадиокомпании.

«Телеведущий, наш коллега Алексей Семенов погиб при выполнении боевого задания в зоне СВО. <…> Наши глубочайшие соболезнования его близким, родственникам и друзьям», — говорится в сообщении.

Семенов служил в зоне СВО в качестве добровольца и выполнял боевые задачи под позывным «НВК», отмечает «Якутия 24». До ухода на фронт он вел информационные передачи «Саха сирэ» и «Күнтэн күн».

24 марта в результате обстрела ВСУ в поселке Михайловка в ЛНР погиб корреспондент «Известий» Александр Федорчак. Его последний репортаж был посвящен обстановке на купянском направлении в Харьковской области.

Через несколько дней в Белгородской области погибла военный корреспондент Первого канала Анна Прокофьева. Ей было 35 лет. Военный корреспондент Владимир Романов сообщил, что Прокофьева погибла, выполняя редакционное задание в районе населенного пункта Демидовка Краснояружского района приграничного региона.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденами Мужества Федорчака, Прокофьеву, а также оператора телеканала «Звезда» Андрея Панова и водителя съемочной группы Александра Сиркели, погибших при исполнении профессионального долга.

Комментируя гибель Прокофьевой, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев «прицельно уничтожает и журналистов, и те международно-правовые принципы, которые должны были их защищать».