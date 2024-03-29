Украина передала России тела 29 погибших российских военных, сообщил РБК депутат Госдумы, член парламентской координационной группы по вопросам военной операции Шамсаил Саралиев.

Украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил в своем телеграм-канале, что Киеву вернули тела 121 погибшего военнослужащего.

По данным штаба, 107 погибших участвовали в боевых действиях на донецком направлении, 12 ― на луганском, двое — на запорожском. Обмен состоялся при содействии Международного комитета Красного креста, добавили в координационном штабе.

Предыдущий обмен телами военнослужащих между Россией и Украиной прошел 15 марта. Саралиев сообщал о передаче Москве тел 69 россиян, украинская сторона заявила о возвращении 100 тел погибших.

24 января в Белгородской области потерпел крушение российский военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого, по данным Минобороны России, находились 65 украинских пленных. Их планировалось обменять в тот же день в пункте пропуска Колотиловка на российско-украинской границе.

По данным Cледственного комитета, самолет был сбит двумя зенитными управляемыми ракетами комплекса Patriot американского производства из района населенного пункта Липцы Харьковской области.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов после катастрофы предположил, что обмен пленными между Россией и Украиной после этого будет поставлен на паузу. Однако уже 31 января Москва и Киев провели обмен пленными по формуле 195 на 195.