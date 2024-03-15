Украина передала России тела 69 погибших военнослужащих, сообщил 15 марта в беседе с РБК депутат Госдумы Шамсаил Саралиев (входит в парламентскую координационную группу по вопросам СВО).

За несколько часов до этого украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил в своем телеграм-канале, что Украина вернула 100 тел погибших военных. В штабе уточнили, что обмен состоялся при содействии Международного комитета Красного креста.

Предыдущий обмен телами военнослужащих между Москвой и Киевом прошел в середине февраля. По словам Саралиева, тогда в Россию вернули тела 61 погибшего. Украинская сторона заявляла о получении 58 тел.

В январе между Россией и Украиной должен был пройти обмен пленными по формуле «192 на 192», сообщал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Часть украинских пленных — 65 человек — перевозил военно-транспортный Ил-76 ВКС России, который был сбит над Белгородской областью 24 января. В результате катастрофы погибли все находившиеся на борту — пленные, три сопровождавших их российских офицера и шесть членов экипажа.

По данным российского следствия, Ил-76 был сбит двумя зенитными управляемыми ракетами комплекса Patriot американского производства из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Французские военные предполагали, что самолет сбили из ЗРК Patriot с расстояния около 50 км. Неназванный западный чиновник в разговоре с AP подчеркивал, что ракета почти наверняка была выпущена с территории Украины.

Президент России Владимир Путин назвал катастрофу Ил-76 «преступлением», совершенным «по неосторожности» или «специально». По словам российского лидера, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины и ВСУ знали о том, что российская сторона в тот день везла военнослужащих для обмена.

В ГУР Украины сообщали, что Киев обратился к Москве с просьбой о передаче тел погибших в авиакатастрофе пленных. Уполномоченный по правам человека при президенте России Татьяна Москалькова заявила, что российская сторона готова это сделать. Омбудсмен добавила, что находится в контакте с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом по делу о крушении Ил-76.