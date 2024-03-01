У России есть все ДНК, необходимые для идентификации погибших при крушении военного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По ее словам, Москва готова передать Киеву тела погибших.

«Да, готовы, для этого все необходимое с точки зрения процедуры имеется… Тела могут быть переданы согласно процедурам, которые существуют», — сказала Москалькова.

По словам омбудсмена, она находится в контакте с украинским уполномоченным Дмитрием Лубинцом по делу о крушении. «Он обратился ко мне первоначально с вопросами, касающимися крушения, получил полностью все ответы», — рассказала Москвалькова.

Она также рассказала, что Россия имеет в распоряжении все ДНК, необходимые для идентификации личностей.

24 января военно-транспортный Ил-76 ВКС России, перевозивший 65 украинских пленных на обмен, был сбит над Белгородской областью. Погибли все находившиеся на борту — пленные, три сопровождавших их российских офицера и шесть членов экипажа.

По данным следствия, самолет был атакован двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot из окрестностей харьковского села Липцы. К аналогичному выводу пришли и французские военные. Неназванный источник из их числа рассказал Associated Press, что ракета была выпущена с расстояния порядка 50 километров.

Президент России Владимир Путин заявил, что произошедшее в любом случае «преступление», совершенное или «по неосторожности», или «специально». По его словам, Главное управление разведки Минобороны Украины и украинские ВС знали о том, что российская сторона в тот день везла военнослужащих для обмена — 65 человек.

Путин также говорил, что Москва «просит» и «настаивает» на проведении международного расследования, однако, по его словам, «желающих [заняться этим] официальных организаций нет».

2 февраля в Главном управлении разведки Украины сообщили, что Киев обратился к Москве с просьбой о передаче тел погибших в авиакатастрофе. При этом 9 февраля секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что на разбившемся самолете не находились украинские военнопленные. Он также отметил, что «не нужно быть категоричными» в заявлениях о том, что Ил-76 сбила украинская сторона.