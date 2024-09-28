Россия официально предъявила досудебные претензии к Германии, Дании, Швеции и Швейцарии в связи с расследованием терактов на «Северных потоках», рассказала РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Если вопрос не будет решен на этапе досудебного урегулирования, Москва обратится в Международный суд ООН.

По словам Захаровой, досудебные претензии могут предъявить еще нескольким странам, которые «могут иметь отношение к этому теракту».

Подрыв «Северных потоков» она назвала «вопиющим актом международного терроризма», который попадает под международные договоры, обязывающие государства предотвращать подобные акты и расследовать их совершения. Несмотря на многократные призывы России, эти обязательства не исполняются, утверждает Захарова.

«На Западе не заинтересованы проводить эффективное расследование теракта, несмотря на колоссальный ущерб, нанесенный подрывом газопроводов европейской экономике и экологии», — считает официальный представитель российского МИДа.

Взрывы на «Северных потоках»

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» произошли в сентябре 2022 года — повреждения получили три нитки из четырех. В НАТО назвали случившееся результатом «преднамеренных, бездумных и безответственных актов саботажа». Расследованием инцидента занялись Дания, Германия и Швеция. От сотрудничества с Россией страны отказались.

В феврале 2023 года американский журналист Сеймур Херш опубликовал материал, в котором утверждается, что подрыв «Северных потоков» организовали США при участии Норвегии. Западные СМИ писали, что к произошедшему могут быть причастны проукраинской группировки, однако власти Украины причастность к подрыву газопроводов отрицали.

В марте 2023 года президент России Владимир Путин назвал «чушью» версию о причастности к инциденту проукраинских диверсантов. По его словам, подрывы на такой глубине могли осуществить «только специалисты, причем поддержанные всей мощью государства». В феврале 2024 года российский глава в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном заявил, что к подрыву на «Северных потоках» причастны США.

В начале февраля о приостановке расследования взрывов сообщила прокуратура Швеции, позднее в том же месяце аналогичное решение приняла Дания.

Шведская полиция заявила, что граждане страны не причастны к произошедшему и что преступлений, связанных с ЧП на «Северных потоках», на ее территории не происходило. В связи с этим инциденты нельзя рассматривать в рамках шведского законодательства. Собранные в ходе следствия материалы дела были переданы правоохранительным органам Германии, которые продолжат работу с ними.

В Дании уточнили, что собранные данные позволяют сделать вывод о совершенном «умышленном саботаже газопроводов», однако для возбуждения уголовного дела в стране «недостаточно оснований».

В августе немецкая газета Süddeutsche Zeitung по итогам совместного расследования с телеканалом ARD и изданием Die Zeit сообщила, что Генпрокуратура ФРГ выдала ордер на арест украинского инструктора по дайвингу, подозреваемого в причастности к подрывам «Северных потоков». Прокуратура подозревает еще двух украинских инструкторов по дайвингу, говорилось в публикации.

На этой неделе в ФРГ подтвердили выдачу ордеров на арест по делу о взрывах на газопроводах. «Это обычное дело в правовом государстве, и затем должна быть процедура, и в конце этой процедуры выносится приговор, и тогда можно высказаться по этому поводу, после этого приговора», — сказал официальный представитель немецкого правительства Штеффен Хебештрайт.