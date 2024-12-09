Россия передала украинской стороне тела военнопленных, погибших при крушении в январе 2024 года самолета Ил-76. Об этом в интервью РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

«Они переданы. Это свершилось, и я при этом присутствовала», — сказала Москалькова, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Кроме того, омбудсмен отметила, что обмены телами погибших в ходе военной операции на Украине между Москвой и Киевом продолжатся — это одна из главных гуманитарных тем, поскольку речь идет о возможности для людей проститься со своими близкими.

«Эти действия (обмен телами погибших военных. — Прим. RTVI) постоянно наше министерство обороны осуществляет во взаимодействии с оборонным ведомством Украины», — добавила Москалькова.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76, летевший в Белгород с аэродрома Чкаловский, упал в Белгородской области 24 января. Минобороны России заявило, что на борту были 74 человека — 65 пленных украинских военных для обмена, трое сопровождавших их российских военных и шестеро членов экипажа. Все они погибли.

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов рассказывал, что следом за Ил-76 летел еще один самолет с 80 пленными, его развернули.

Пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) должны были обменять на КПП «Колотиловка» на российско-украинской границе; в российском оборонном ведомстве отметили, что украинская сторона была заранее уведомлена о доставке пленных для обмена.

По утверждению Минобороны, ВСУ сбили самолет двумя ракетами ЗРК из района населенного пункта Липцы Харьковской области. Украинские СМИ со ссылкой на источники в ВСУ писали, что самолет сбили украинские военные, но позже упоминания об этом были удалены.