Россияне смогут заселяться в отели по водительскому удостоверению. Новые правила начнут действовать с 1 января 2026 года, сообщается на сайте правительства. Также кабмин разрешил регистрироваться по загранпаспорту и военному билету

«Решение позволит сделать процедуру заселения в гостиницы более простой и удобной для граждан. Для гостиниц разработан четкий регламент действий на случай технических сбоев, что исключает правовые риски для бизнеса», — сказано в сообщении кабмина.

В правительстве уточнили, что техническую основу для этого решения должно будет обеспечить Министерство внутренних дел, чьи информационные системы должны будут подтверждать подлинность документа через базы Госавтоинспекции.

“Обеспечить возможность заселения в гостиницы при предъявлении водительского удостоверения Правительству поручил Президент”, — говорится в тексте сообщения.

В декабре 2024 года в России был принят закон, который позволяет заселяться в отели по военному билету. До принятия документа о проблемах с заселением заявляли участники военной операции, которые не могли попасть в номер, имея на руках только билет.

До принятия изменений зарегистрироваться в гостинице можно было только при предъявлении документа, удостоверяющего личность: паспорта гражданина России, свидетельства о рождении (до 14 лет) или временного удостоверения личности

В конце сентября в Минцифры сообщили, что россияне смогут использовать вместо паспорта сервис “ГосДоки” в приложении “Госуслуги”, где появится возможность создания особого QR-кода. Как отметили в министерстве, новый функционал будет доступен для заселения в гостиницы через 5 месяцев после вступления в силу соответствующего постановления правительства.

В ведомстве уточнили, что использование QR-кода предполагается исключительно на добровольной основе и не отменяет возможности регистрации по бумажным документам.