Один из террористов, которые 16 июня захватили ростовский СИЗО, выжил, сообщают RT и Donday со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данным RT, в живых остался Дмитрий Камнев 1996 года рождения, который ранее принял ислам, став сторонником его «радикального течения».

В СИЗО Камнев находился после приговора по статье за участие в деятельности экстремистской организации, говорится в публикации. По информации Donday, выживший получил пулевое ранение в голову и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

«Шансы на выживание ничтожно малы», — сказал источник издания.

Mash утверждает, что мужчина, о котором идет речь, был единственным, кто еще дышал, когда медики попали на территорию изолятора после штурма. Его госпитализировали и прооперировали, сейчас он в стабильно тяжелом состоянии в реанимации.

По данным Mash, выжившего планируют допросить, когда он придет в сознание. Его родственники «еще не в курсе, что он жив», пишет канал.

Утром 16 июня шестеро заключенных взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону — инспектора дежурной смены СИЗО Виктора Кончакова и начальника оперативного управления областного УФСИН Александра Богму. Злоумышленники объявили о принадлежности к террористической группировке «Исламское государство» (ИГ)* и потребовали машину, оружие и возможность уехать из изолятора.

Террористы были вооружены ножом, резиновой дубинкой и пожарным топором. Спустя несколько часов ФСИН отчиталась, что заложники освобождены в результате специальной операции, а преступники убиты.

* запрещенная в России террористическая организация