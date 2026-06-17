Руководство Volkswagen оценивает положение компании как крайне сложное и допускает угрозу ее существованию. Как сообщает Manager Magazin, такие выводы следуют из внутреннего анонимного опроса членов совета директоров и наблюдательного совета.

По данным издания, шесть из девяти опрошенных членов правления охарактеризовали ситуацию как угрожающую существованию компании, еще трое — как напряженную. Ни один из участников не назвал положение некритическим. Опрос проводился для оценки внутренней сплоченности, при этом респонденты также указали на наличие разногласий внутри руководства.

Все участники опроса высказались за радикальное изменение стратегии. Как отмечает Manager Magazin, в ходе обсуждений критике подверглись в том числе направления работы компании в Китае и Северной Америке. По оценке издания, такие выводы на фоне слабых квартальных результатов брендов концерна указывают на серьезные проблемы крупнейшего автопроизводителя Европы.

Концерн Volkswagen переживает глубочайший кризис: впервые за 88-летнюю историю компания вынуждена закрывать заводы в Германии, а прибыль упала до исторических минимумов . В 2025 году чистая прибыль Volkswagen сократилась почти на 44%, достигнув минимума с 2016 года. В отдельные кварталы концерн фиксировал убытки в размере более 1 млрд евро. Жесткие импортные пошлины (например в США) обошлись компании в $1,5 млрд только за первую половину 2025 года. В Китае продажи марок Volkswagen и Audi резко упали из-за стремительного роста местных локальных брендов, предлагающих более доступные электромобили.