Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов и схиигумен Гавриил встретились в православном храме белгородского поселка Ракитное и вместе записали видео. Священник заявил, что его слова об «армии» мусульман, способной «вырезать москвичей» по приказу муллы, неверно поняли, и что «более близкой [к православию] религии», чем ислам, «на самом деле нет». Алаудинов извинился, что назвал отца Гавриила «каким-то дебилом, который натянул на себя рясу». Оба заверили, что между ними нет разногласий.

Во встрече также участвовал лидер православного движения «Сорок сороков» Андрей Кормухин, который, по словам Алаудинова, первым «отозвался» на его призыв и приехал в Белгородскую область улаживать конфликт. Потом туда же прибыл и отец Гавриил, поскольку командир «Ахмата» не мог выбраться к нему сам.

Схиигумен рассказал, что еще до знакомства с Алаудиновым отслеживал его высказывания и соглашался с ними, однако люди, которые хотят спровоцировать в России религиозную рознь, вырвали слова из его проповеди и ложно их интерпретировали — «сделали вброс», подав вырезанный кусок его проповеди так, будто он является врагом ислама.

«У нас с ним разногласий нет, мы понимаем ситуацию совершенно одинаково. И те люди, которые хотели поссорить православных и традиционных мусульман, делали все для того, чтобы в тылу нашей Родины, которая сейчас ведет тяжелую войну, создать хаос, неразбериху и, может быть, даже кровопролитие. Это, конечно, выгодно нашим врагам», — сказал отец Гавриил.

На самом деле, как пояснил, отец Гавриил, он имел в виду «ненастоящих мусульман» — «людей, которых в целом называют ваххабитами».

С Алаудиновым они проговорили больше двух часов и убедились в идентичности взглядов на происходящее — в частности, на то, что у православных и мусульман «общий враг» в лице «мирового правительства», а у россиян — Запад, пытающийся захватить «наши ресурсы, наши земли, наши черноземы», сообщил священник.

«Мы должны братски плечом к плечу сражаться с нашим общим врагом и отстаивать нашу общую родину вместе. <…> А ее [Россию] хотят уничтожить, потому что <…> на Западе уже практически не осталось ресурсов — ни минеральных, ни питьевой воды, которой у нас очень много, ни леса, ни пространства, земли. <…> Поэтому важно понимать четко: у нас враг один, а мы не враги друг другу «, — заявил отец Гавриил.

Командир «Ахмата», который также занимает пост замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России и имеет звание генерал-лейтенанта, извинился перед священником за то, что поддался на провокацию, принял вырванные из контекста слова схиигумена за его мнение и «выразился в той форме, которая не подобает кавказцу как мусульманину».

«Мы [мусульмане и православные] являемся братьями по оружию, братьями по общим нашим целям и задачам и по нравственным ценностям», — сказал Алаудинов.

Он заявил, что «через интернет-ресурсы сегодня делается страшная работа по разложению населения и нашей страны, и других государств мира» — на национальной и религиозной почве, — и что это на руку «сатанистам», с которыми борется Россия в лице «верующих людей».

«В этой войне для нашего врага самая главная задача — это разъединить нас, потому что <…> на передовой он нас не в состоянии победить. Мы не дадим играться с Россией никаким врагам, <…> мы этого не позволим», — заключил Алаудинов.

Судя по сетевым аккаунтам активистов «Сорока сороков», их поездка в Белгородскую область к Алаудинову и непосредственное участие в его встрече со схиигуменом Гавриилом вызвали негативную реакцию многих сторонников.

Отвечая на эту критику, сооснователь и координатор движения Дмитрий Носов заявил, что у них есть «понимание Церкви» и возможность посоветоваться с духовными отцами. Он предложил всем недовольным жаловаться в прокуратуру и Следственный комитет или искать возможность лично встретиться с Алаудиновым и высказать ему свое недовольство.

Скандал между схиигуменом Гавриилом и командиром «Ахмата»

Проповедь с вызывавшими скандал рассуждениями об «армии» мусульман схиигумен Гавриил прочитал 25 мая. На тот момент он был начальником Сочинского подворья Валаамского монастыря, но на фоне резонанса и после резкой критики Алаудинова его уволили. Командир «Ахмата» тогда возмутился, что против отца Гавриила после его высказывания не завели уголовное дело.

Священника также обязали удалить все соцсети, при этом в Валаамском монастыре заявили о недопустимости нападок на действующего представителя РПЦ. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл расценил высказывания отца Гавриила как «самую настоящую провокацию» и отметил, что «лучшие представители ислама поддерживают православие, включая те места, где их большинство, — например, в Чечне», где, по словам предстоятеля, «православные не испытывают никаких притеснений».

«В то время, когда православные и мусульмане борются вместе с оружием в руках, <…> провоцировать православно-исламский конфликт может либо сумасшедший, либо человек со злыми намерениями. Поэтому гоните прочь всех тех, кто так высказывается», — заявил патриарх Кирилл.