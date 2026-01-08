Побивший мировые рекорды просмотров сериал от HBO «Жаркое соперничество» о хоккеистах-гомосексуалах* присутствует на российских стриминговых сервисах. Его можно увидеть на «Кинопоиске» (принадлежит «Яндексу»), оценка пользователей — 8,6. Выложен сериал и на платформе VK Видео в различных озвучках.

При этом в России с ноября 2023 года «Международное движение ЛГБТ*» признано экстремистским и запрещено. На протяжении двух лет из продаж за пропаганду ценностей ЛГБТ* изымали книги, из фильмов и телешоу вырезали эпизоды, имеющие отношение к однополой любви.

Сюжет «Жаркого соперничества» рассказывает о русском хоккеисте из Бостона Илье Розанове и канадце из Монреаля Шейне Холландере. Их соперничество на льду постепенно перерождается в страсть.

Сериал стал самым рейтинговым шоу 2025 года. Финальный эпизод «Коттедж» получил рейтинг 9,9 из 10 на IMDb, побив все рекорды, в том числе обойдя «Игру престолов» и «Во все тяжкие».

Связь с Россией в сериале не исчерпывается главным героем — в четвертой серии спортивной драмы звучит трек All the Things She Said группы t.A.T.u. — английская версия «Я сошла с ума».

Издание Washingtonian утверждает, что прототипами хоккеистов в «Жарком соперничестве» стали Александр Овечкин и Сидни Кросби.

А 6 января пользователи Сети заметили, что певец Филипп Киркоров подписался на актеров, сыгравших хоккеистов-гомосексуалов* в сериале. Артисту немедленно припомнили его участие в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой, последовавшие за этим извинения и объяснения про «не ту дверь».

*решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны