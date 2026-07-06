Ночью в Крыму в результате атаки БПЛА погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава республики Сергей Аксёнов. В Севастополе, как рассказал губернатор Михаил Развожаев, под удар попали объекты энергетической инфраструктуры, на несколько часов пропало электроснабжение.

«К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое», — написал в телеграм-канале Аксёнов, уточнив, что погибшей была жительница Керчи.

Глава региона выразил соболезнования родным погибшей и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления, отметив, что власти окажут необходимую помощь и поддержку. Он также попросил крымчан сохранять бдительность.

В Севастополе около полуночи объявили воздушную тревогу. Спустя почти два часа Развожаев сообщил, что из-за атаки на энергетическую инфраструктуру за пределами города он временно остался без электроснабжения.

«В результате атаки врага на энергетическую инфраструктуру за пределами Севастополя наш город временно остался без электроснабжения. На объектах введен особый режим, социальные объекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Сейчас специалисты делают все возможное, чтобы вернуть свет в дома», — написал он.

Губернатор призвал жителей экономить заряд телефонов и не перегружать сеть после восстановления света, добавив, что из-за отсутствия напряжения троллейбусы утром не выйдут на линию.

Позднее он уточнил, что энергетикам удалось задействовать резервные мощности и свет вернулся в большинство жилых домов. По его словам, по мере снятия ограничений системным оператором постепенно будут подключаться и остальные потребители.

Развожаев также предупредил о возможных временных ограничениях электроснабжения в течение дня — они нужны для ликвидации перегруза сетей за пределами региона — и попросил жителей не включать сразу все мощные электроприборы.

Отдельно градоначальник сообщил, что с 10:00 на 11 заправках сети «АТАН» в свободной продаже появится топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra с ограничением 20 литров на автомобиль.

Ситуация в других регионах

Более 70 дронов сбили в Ярославской области, сообщил губернатор Михаил Евраев. Два человека получили осколочные ранения, оба госпитализированы.

В Ярославле на несколько часов вводилась беспилотная опасность, а движение на выезде из города в сторону Москвы перекрывали; позже ограничения сняли. Евраев попросил жителей не приближаться к обнаруженным фрагментам БПЛА и сообщать об их местонахождении по номеру 112.

В Ленинградской области, по данным губернатора Александра Дрозденко, сбили 56 беспилотников. «Предварительно, есть повреждения объектов инфраструктуры на Лужском полигоне, в районах портов Усть-Луга и Высоцк», — заявил он. Пострадавших, по предварительным данным, нет, последствия оперативно ликвидируются.

В Ростовской области, как сообщил губернатор Юрий Слюсарь, уничтожили около полутора десятков БПЛА в Гуково и пяти районах. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

В Белгородской области, по данным врио губернатора Александра Шуваева, за минувшие сутки зафиксировано 47 атак, под удар попали Белгород и десять округов региона, противник также нанес один авиаудар.

Расчеты ПВО сбили и подавили 111 беспилотников. В Белгородском округе пострадала мирная жительница, она продолжает амбулаторное лечение. В Грайворонском округе ранение получил глава округа — ему оказывают помощь в областной клинической больнице.

В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, системы ПВО ночью уничтожили 16 беспилотников в Боровском, Дзержинском, Малоярославецком и Мосальском округах, а также на окраине Обнинска.

«В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы. По предварительным данным, пострадавших нет», — добавил он.

По данным Минобороны России, за ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 519 беспилотников самолётного типа над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской, Ленинградской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над Азовским морем.