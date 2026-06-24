В результате атаки БПЛА в Нижегородской области погибли два человека, еще двое госпитализированы, сообщил губернатор Глеб Никитин. По его словам, всего над регионом были уничтожены 23 дрона.

«По предварительной информации, повреждения от обломков получил один промышленный объект, несколько автомобилей и жилых домов. Очень больно сообщать об этом, но двое человек погибли, еще двое человек находятся в больнице. Приношу соболезнования родным и близким погибших, вся область скорбит вместе с вами и разделяет ваше горе», — написал он в телеграм-канале.

Губернатор добавил, что критических повреждений промышленной инфраструктуры нет, а пострадавшим и их семьям будет оказана вся необходимая помощь.

В ночь с 23 на 24 июня Украина нанесла массированный удар дронами. По данным Минобороны России, средства ПВО перехватили и уничтожили 323 беспилотника самолетного типа над Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Тульской областями, а также над Московским регионом, Кубанью, Крымом, Азовским и Черным морями.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, в результате атаки БПЛА город оказался частично обесточен, а детские сады перешли на особый режим работы. Он уточнил, что в общей сложности были сбиты 14 беспилотников.

«В результате атаки врага на нашу энергетическую инфраструктуру город временно остался без электроснабжения. Враг снова бьет подло, стараясь лишить нас привычных условий жизни и посеять панику. На объектах введен особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений и делают все возможное, чтобы вернуть свет», — написал Развожаев.

Последствия отключения электроэнергии сказались на работе транспорта и учреждений. Утром троллейбусы на линии не вышли, отменено несколько маршрутов.

Детские сады большей части города работали в режиме дежурных групп — горячие обеды приготовить было невозможно, поэтому детей обеспечивали сухпайками, уточнил губернатор. В штатном режиме продолжали работу только учреждения Северной стороны, Инкермана и Орлиного. Пострадавших среди жителей нет.

Позднее он сообщил, что системы ПВО сбили еще три БПЛА в районе Парка Победы и Северной стороны. Губернатор также отметил, что электроснабжение в городе было частично восстановлено.

«Шаг за шагом мы возвращаем электричество в районы города. К этому часу свет уже есть в следующих населенных пунктах и районах: Инкерман и Северная сторона; Кача, Орловка и Андреевка; Орлиное и Севастопольская зона ЮБК (южного берега Крыма). Сложнее всего ситуация в Ленинском и Гагаринском районах — электричества не будет до вечера, специалисты делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу энергии», — добавил Развожаев.

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил, что за сутки по региону были нанесены 75 ударов с применением артиллерии, авиации и беспилотников. Расчеты ПВО, по его словам, сбили и подавили 139 дронов.

«К сожалению, в результате вражеской атаки в Вейделевском округе погиб мирный житель. Это горькая утрата для всех нас. Мои искренние соболезнования родным и близким», — отметил Шуваев. Он добавил, что еще шесть человек получили ранения, один из них остается в стационаре.

В Брянской области уничтожены 32 вражеских БПЛА самолетного типа, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.

В Оренбургской области несколько беспилотников сбито над промышленным предприятием в областном центре, пострадавших нет, написал в своем телеграм-канале губернатор Евгений Солнцев.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь рассказал, что около трех десятков дронов уничтожены над Гуково, Каменском-Шахтинским и пятью районами — Боковским, Миллеровским, Родионово-Несветайским, Чертковским и Шолоховским. Пострадавших и разрушений, по его словам, нет.

В Воронежской области за ночь сбит 21 беспилотник над десятью районами. В одном из них обломки повредили остекление частного дома и крышу гаража, пострадавших нет, заявил губернатор Александр Гусев.

В Калужской области уничтожены семь БПЛА над Боровским, Дзержинским, Мосальским, Тарусским и Ферзиковским муниципальными округами. По предварительным данным, разрушений инфраструктуры и пострадавших нет, сообщил губернатор Владислав Шапша.

Один беспилотник, летевший на Москву, был сбит средствами ПВО Минобороны. Экстренные службы работали на месте падения обломков, сообщил мэр Сергей Собянин.