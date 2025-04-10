На разных участках российской границы Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются повторить «курский сценарий». Киев таким образом хочет заставить Москву вести переговоры на своих условиях. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Сегодня ВСУ щупают всю оборону в нашем приграничье. Они пытаются повторить курский сценарий в Белгородской области, в Брянской, но везде натыкаются на нашу оборону, укрепленные границы, пограничные заставы», — сказал Матвийчук.

По словам военного эксперта, украинские военные на всех участках российской границы «получают отпор, потому что опыт Курска уже учтен». Матвийчук отметил, что Киеву важно захватить хотя бы часть российской территории, чтобы усилить позици на будущих переговорах о мирном урегулировании конфликта.

«Они пытаются играть на несыгранном поле, хотят захватить хоть что-то. В Киеве считают, что тогда они смогут диктовать России свои условия», — подчернкул Матвийчук.

8 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о якобы присутствии украинских военных в Белгородской области. До этого президент Украины Владимир Зеденский заявил в вечернем обращении, что украинские военные присутствуют в Белгородской области.

18 марта Минобороны России сообщило, что ВСУ предприняли попытку «вклинения подразделений» в западной части Белгородской области в направлении населенных пунктов Демидовка и Прилесье. В ведомстве заявили, что все атаки были отражены, пересечения госграницы России не допущено.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в тот же день рассказал об активных обстрелах приграничного Краснояружского района украинскими военными. В конце марта губернатор региона сообщил об эвакуации жителей из этого района. 25 марта Гладков сказал, что ситуация в Краснояружском районе остается напряженной, но украинских военных там нет.