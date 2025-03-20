Переговорам России и Украины мешают несколько факторов, одна из них — это украинская Конституция. Об этом журналистам сообщил секретарь Совбеза России Сергей Шойгу.

«Какие трудности есть у Украины? У Украины главная трудность — это Конституция. У них в Конституции запрещены какие-либо переговоры по поводу изменения территориальной целостности», — сказал он.

Второй фактор, осложняющий переговоры с украинской стороны, по его словам, это «вопрос легитимности [президента Украины Владимира] Зеленского», третий — существование «запрета Владимира Зеленского самому себе вести переговоры» с Москвой.

Шойгу добавил, что для достижения мирного урегулирования необходимо закрыть все эти вопросы.

В октябре 2022 года украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ о запрете вести переговоры с Россией до тех пор, пока ее президентом является Владимир Путин. Вопрос территориальных уступок является одним из ключевых для обеих сторон: Киев называл его «красной линией», а Москва отмечала, что «свое» не отдаст.

Выборы президента Украины должны были состояться в марте 2024 года (незадолго до этого истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту главы государства), но их отменили из-за того, что, по закону, пока в стране действует военное положение, это запрещено. Кроме того, в Киеве отмечали, что безопасность избирателей в таких условиях обеспечить невозможно. Путин в связи с этим называл действующие украинские власти нелегитимными.

Ранее американский президент Дональд Трамп обсудил прекращение конфликта Москвы и Киева сначала с российским президентом, а затем с украинским. Путин после разговора с Трампом отдал команду Минобороны прекратить удары по энергетическим объектам Украины, связанным с ВПК. Военное ведомство сообщило, что российские военные во исполнение приказа президента сбили семь беспилотников, которые уже были подняты в воздух и нацелены на объекты в Николаевской области. Ожидается, что в ближайшие дни экспертные группы трех стран проведут очные переговоры в Саудовской Аравии.