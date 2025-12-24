Опубликован новый эпизод SHOT ПРОВЕРКА, который посвящен рынку продавцов на маркетплейсах и тем, кто зарабатывает на их проблемах. Авторы расследования изучили псевдоассоциации селлеров, которые под громкими названиями обещают защиту и помощь, а на деле, как утверждает SHOT ПРОВЕРКА, продают «членство в сообществах», мастермайнды и иллюзию влияния.

Поводом стали обращения селлеров, которые вместо реальной помощи сталкивались с требованиями оплатить вступительные взносы и абонентские платежи. Автор выпуска Олег Сидякин рассказал, что так называемые «ассоциации селлеров» зачастую не соответствуют ожиданиям и обманывают людей.

Ключевым героем выпуска стал Андрей Пасынков — он называет себя эзотериком, тарологом и «хакером матрицы жизни», а параллельно возглавляет Ассоциацию поддержки и развития интернет-торговли (АПРИТ). SHOT ПРОВЕРКА обратила внимание, что селлерам под видом помощи предлагают платное членство, продают домены и формируют из участников ассоциации личную базу клиентов.

«В результате никому не оказывают никакой реальной помощи. Ассоциация, союз и телеграм-канал превращаются в витрину, где селлерам пытаются продать все подряд — от карт Таро до членства в непонятных клубах», — говорится в выпуске.

В другой неназванной ассоциации вступительный взнос составляет 84 тыс. рублей. За эту сумму обещают доступ к «экосистеме», партнерству и мастермайндам. Журналисты подчеркивают, что представители ассоциации часто не могут дать конкретных ответов на вопросы о работе с маркетплейсами и изменениях в правилах торговли.

По словам председателя НКО АУРЭК (Ассоциация участников рынка электронной коммерции) Евгении Черницкой, так называемые «мертворожденные» ассоциации не только бесполезны, но и вредят рынку, поскольку «заваливают госорганы пустыми, однотипными жалобами, создавая белый шум и мешая реальной работе».

«Главная цель ассоциаций — выстраивать диалог между бизнесом, маркетплейсами и государством, а не имитировать бурную деятельность», — отметила она.

Опрошенные в выпуске юристы также обратили внимание, что такие ассоциации, как правило, оформлены как ИП или ООО. Это, по их словам, указывает на то, что они изначально созданы для извлечения прибыли, а не защиты интересов участников рынка.