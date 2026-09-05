Между Россией и США есть точки соприкосновения по финансовым вопросам, их нужно обсуждать, заявил ТАСС министр финансов РФ Антон Силуанов, комментируя встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом.

Он охарактеризовал переговоры как «знакомство», отметив, что «это была наша первая встреча».

По словам Силуанова, между Россией и США сохраняется геополитическое напряжение, которое сказывается в том числе на отношениях между Минфинами стран.

«Мы старались найти точки соприкосновения по финансовым вопросам. Они есть, их нужно обсуждать», — сказал министр.

Как считает Силуанов, Москве и Вашингтону нужно развивать взаимодействие в тех сферах экономики и бизнеса, в которых это отвечает взаимным интересам.

Глава Минфина также рассказал, что российская сторона на совещании глав финансовых ведомств и ЦБ G20 подняла вопрос доступности глобальных финансовых инструментов: межбанковских расчетов, передачи финансовых сообщений, работы депозитариев.

«Недопустимо их использовать в качестве оружия. Работающая инфраструктура должна быть доступна и нейтральна. Россия столкнулась с ограничениями и была вынуждена искать альтернативные решения», — заявил он.

Среди прочего участники заседания обсудили влияние на мировую экономику конфликта между США и Ираном и выступили за его скорейшее урегулирование, добавил Силуанов.

Визит Силуанова в США и реакция Европы

Бессент и Силуанов встретились 31 августа на полях финансового саммита G20 в американском Эшвилле. Минфин РФ сообщил, что главы ведомств обсудили «вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и вопросы взаимодействия в рамках «Группы 20».

Силуанов лично посетил встречу министров финансов и глав центральных банков стран G20 впервые с 2021 года. В 2022-м он выступал на мероприятии по видеосвязи.

В Минфине США назвали встречу «продуктивной» и рассказали, что решение пригласить Силуанова было принято в Белом доме. Американский президент Дональд Трамп, комментируя приглашение российского министра на саммит, говорил, что его администрация и он лично предпочитают «ладить со всеми».

Бессент донес до Силуанова, что «войну необходимо заканчивать» и что желателен «мирный исход», сообщила замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун. В ходе встречи американский министр дал понять российскому коллеге, что никаких экономических послаблений для России не будет, пока не закончится военный конфликт с Украиной, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источник. Стороны также обсудили план Трампа «по обеспечению мира и экономического роста», говорила Браун.

Приглашение Силуанова на встречу глав министерств финансов и управляющих ЦБ стран G20 вызвало критику со стороны европейский стран, которые настаивают на усилении изоляции России.