«Разрядка» в отношениях между Россией и США наступит не раньше урегулирования вооруженного конфликта Москвы и Киева — иного варианта администрация Дональда Трампа не может себе позволить «по политическим причинам». Такое мнение эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов высказал в эфире RTVI, комментируя встречу министров финансов России и США на саммите G20.

Глава Минфина России Антон Силуанов впервые с 2022 года принял участие в саммите министров финансов «Большой двадцатки». Мероприятие проходило в американском городе Эшвилл в штате Северная Каролина. Приглашение российской делегации вызвало критику со стороны европейский стран. Президент США Дональд Трамп объяснил, что ему нравится «ладить со всеми».

Силуанов и министр финансов США Скотт Бессент провели переговоры на полях саммита. Как писало Reuters со ссылкой на источник, Бессент сказал Силуанову, что никаких экономических послаблений в отношении России не будет, пока не завершится военный конфликт на Украине. По данным агентства, российский министр «попытался обсудить сферы интереса для совместных действий» Москвы и Вашингтона, однако Бессент заявил, что «ничего невозможно», пока вооруженный конфликт с Киевом не закончится.

«Американцы заинтересованы в том, чтобы этот конфликт был прекращен и в том, чтобы Россия могла выстроить некие экономически выгодные отношения с США для того, чтобы не слишком сильно подпадать под влияние основного геополитического конкурента США — Китайской Народной Республики», — заявил Алексей Наумов в интервью RTVI.

По мнению эксперта, Трамп не заинтересован в том, чтобы Россия «выбирала однозначно жесткий прокитайский курс». Однако встречи, подобные саммиту в Эшвилле, «лишь поддерживают атмосферу прохладного взаимодействия», считает собеседник RTVI.

«Безусловно, сначала будет российско-украинское урегулирование в том или ином виде, и только потом будет российско-американская разрядка. Россия хотела бы, безусловно, чтобы эта разрядка началась вне зависимости от исхода российско-украинского конфликта, но нынешняя американская администрация не может себе этого позволить по политическим причинам», — добавил Наумов.