Главу Минфина РФ Антона Силуанова и других представителей российской делегации не включили в традиционное «семейное фото» участников финансового саммита G20 в американском Эшвилле. Об этом Business Insider Polska сообщила глава канцелярии польского министра финансов Магдалена Лерчак.

Она рассказала, что во время подведения итогов заседания для прессы Польша и другие страны ЕС выразили протест против «совместных объятий» с представителями российских властей для съемки группового фото. После этого Силуанов и другие члены делегации РФ на снимке не появились.

На полях саммита Силуанов встретился с министром финансов США Скоттом Бессентом, после чего оба позировали для совместного фото, но не сделали никаких публичных заявлений, говорится в публикации.

Глава Минфина РФ впервые с 2021 года лично посетил встречу министров финансов и глав центральных банков стран G20. В 2022 году Силуанов выступал на ней по видеосвязи. Возглавлявшая тогда Минфин США Джанет Йеллен и другие высокопоставленные западные чиновники покинули заседание в знак протеста.

В этом году решение принять Силуанова было принято в Белом доме, сообщила замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун. Объясняя приглашение России, американский президент Дональд Трамп сказал журналистам, что его администрация и он лично предпочитают «ладить со всеми».

Финансовый саммит G20 проходит в Эшвилле, штат Северная Каролина, 31 августа — 1 сентября. Польша получила приглашение, хотя не является постоянным членом «двадцатки». При этом Белый дом не пригласил ЮАР, которая в 2025 году принимала аналогичную встречу G20 и главный саммит глав государств и правительств G20.