Министр финансов России Антон Силуанов впервые с начала военной операции на Украине лично посетил финансовую встречу стран G20 в США и провел переговоры с американским коллегой Скоттом Бессентом. Это приковало внимание мировых СМИ, в том числе в связи с резким недовольством европейских чиновников.

В Эшвилле (штат Северная Каролина) 31 августа — 1 сентября проходит заседание министров финансов и глав центральных банков стран G20. Основной саммит лидеров G20 под председательством США запланирован на 14—15 декабря в Майами.

У Бессента состоялась «продуктивная» встреча с Силуановым, сообщила Politico замглавы Минфина США по международным делам Эрин Браун. По ее словам, глава американского ведомства донес до российского визави, что «войну необходимо заканчивать» и что желателен «мирный исход».

Также стороны обсудили план президента США Дональда Трампа «по обеспечению мира и экономического роста», добавила Браун, не пояснив, о каком именно плане идет речь.

Источник, знакомый с ходом беседы, рассказал изданию, что Бессент четко дал понять Силуанову, что никаких экономических послаблений для России не будет, пока военный конфликт не закончится.

В частности, когда российский министр «попытался обсудить сферы интереса для совместных действий, Бессент резко прервал его и заявил, что ничего невозможно, пока война не закончится», приводит Politico слова источника. Он говорил на условиях анонимности, ссылаясь на непубличный характер встречи.

Эрин Браун подчеркнула, что решение принять Силуанова на финансовом саммите «двадцатки» было принято в Белом доме. Сам Трамп на вопрос журналистов об этом заявил, что его администрация предпочитает «ладить со всеми».

«Одна из причин того, что я настолько успешен — это то, что я лажу со всеми», — добавил президент США.

Это резкое изменение в подходе американской администрации впервые после 2022 года, отмечает Politico. В апреле того года возглавлявшая Минфин США Джанет Йеллен и другие высокопоставленные западные чиновники покинули заседание G20 в Вашингтоне, когда Силуанов начал выступать по видеосвязи.

В этот раз европейские чиновники выразили недовольство присутствием Силуанова и пригрозили бойкотировать традиционное совместное фото.

Как сообщил журналистам глава Минфина Германии Ларс Клингбайль, он предупредил, что «не будет позировать для группового фото с российским министром финансов». По его словам, эта позиция была согласована с другими европейскими участниками встречи.

«Единый подход европейцев в конечном итоге привел к тому, что групповое фото состоялось без российского министра финансов и без российской делегации», — подытожил Клингбайль.

В ходе переговоров в Эшвилле немецкий министр заявил, что воспользовался возможностью «сказать российскому министру финансов прямо в лицо», что Москва должна прекратить военные действия против Украины, говорится в статье.

Глава Минфина Польши Анджей Домански также выразил недовольство присутствием российского коллеги на встрече, но признал право США как принимающей стороны G20 приглашать участников, сообщает Reuters.

Ближневосточная медиасеть Al Jazeera отметила, что США предпочли пригласить Россию на финансовый саммит G20, притом что отказали некоторым другим странам. В частности, Белый дом не пригласил ЮАР, которая в 2025 году принимала аналогичную встречу G20 (в феврале в Кейптауне) и главный саммит глав государств и правительств G20 (в ноябре в Йоханнесбурге).

Кроме того, США пригласили Польшу, которая не является постоянным членом «двадцатки». При этом в аккредитации было отказано репортерам крупных СМИ, таких как The New York Times и Bloomberg News, указала Al Jazeera.