Министр финансов США Скотт Бессент заявил своему российскому коллеге Антону Силуанову, что Вашингтон не пойдет на экономические послабления в отношении Москвы до завершения украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с деталями беседы.

Силуанов впервые с 2022 года принял участие во встрече глав финансовых ведомств стран G20, которая проходит в американском Эшвилле. Глава Минфина России попытался поднять вопрос с Бессентом о «сферах взаимного интереса», рассказал собеседник агентства.

«Пока конфликт не закончится, ничего невозможно», — приводит слова Бессента Reuters.

Ранее агентство передавало, что мирный план президента США Дональда Трампа по Украине был главной темой встречи двух министров.