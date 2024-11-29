Сирийские повстанцы пробили брешь в защите крупнейшего города страны Алеппо после подрыва двух автомобилей и столкнулись с правительственными войсками на западной границе. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека.

Это нападение стало первой атакой повстанческих сил с 2016 года, когда их вытеснили из восточных районов города после изматывающей военной кампании, организованной вооруженными силами Сирии при поддержке России и Ирана. Тысячи боевиков направились в сторону Алеппо после внезапного нападения на правительственную армию 27 ноября.

Очевидцы из Алеппо сообщили, что жители города покидают кварталы на западной окраине из-за ракет и перестрелок. Правительство Сирии пока не выступало с официальными комментариями по поводу прорыва боевиков.

ГосСМИ сообщают, что на территорию кампуса университета Алеппо в центре города упало несколько снарядов, убив четырех человек, включая двух студентов. Кроме того, вторжение повстанцев привело к остановке общественного транспорта на главном шоссе, соединяющем Алеппо с сирийской столицей Дамаском.

Правительственные войска продвигаются к месту конфликта со стороны северо-западной провинции Идлиб.

Повстанцы также заявили о боях за контроль над районом в четырех километрах от западных окраин Алеппо, где расположен центр научных исследований. Сирийские проправительственные СМИ пишут, что эти заявления не соответствуют действительности.

В роликах, которые распространяют боевики, показано, как они используют для атак беспилотники, которые не применялись на более ранних стадиях конфликта. Каким арсеналом дронов они располагают, неизвестно. По данным Anadolu, с помощью БПЛА повстанцы нанесли удар по авиабазе на юго-востоке Алеппо, уничтожив вертолет и захватив тяжелые виды вооружения и военный транспорт.

Ранее сообщалось, что сирийской армии в ходе контрнаступления удалось уничтожить около 400 боевиков. Источник из числа силовиков заявил, что некоторые повстанцы были одеты в армейскую форму с нашивками подразделений, которые несут службу в атакуемых ими районах. В зоне боев погиб старший военный советник иранского Корпуса стражей исламской революции — бригадный генерал Киумарс Пурхашеми.