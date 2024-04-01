Следственный комитет (СК) попросили проверить певицу Манижу по статье об оправдании терроризма (ст. 205.2 УК), сообщили 1 апреля телеграм-канал Mash и RT. По их данным, причиной для обращения в ведомство стало опубликованное в Instagram* видеообращение артистки, посвященное теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Как пишет Mash, обращение к главе СК Александру Бастрыкину с просьбой проверить высказывания Манижи направил директор Фонда защиты национального и исторического наследства Александр Карабанов. RT уточняет, что в обращении Карабанов заявил, что в словах певицы было «не просто поощрение терроризма, а даже некая жалость к ним [стрелявшим]».

27 марта Манижа на своей странице в Instagram* опубликовала ролик, в котором охарактеризовала вооруженное нападение на «Крокус» как «вопиющее зверство», в ответ на которую была устроена «публичная пытка». В ролике певица выразила опасение, что последствия теракта обрушатся на «таджиков и всех жителей Центральной Азии». В комментариях под этим постом народная артистка СССР Алла Пугачева написала: «Прости!!!»

Позднее Манижа опубликовала еще одно видеообращение, в котором объяснила свои комментарии о теракте в «Крокусе». Она подчеркнула, что «терроризм не имеет национальности» и заверила, что не оправдывает нападавших. «Они должны понести самое суровое наказание по закону. Именно по закону. Важно не уподобляться бесчеловечной системе ценностей — это ведь и отличает нас от террористов», — указала Манижа.

«Я призываю не развивать межнациональную рознь к таджикам и жителям Центральной Азии. Я ни в коем случае не хочу, чтобы мои слова стали поводом для раздора в нашем обществе. Я еще раз выражаю соболезнования всем, кого коснулась эта чудовищная трагедия», — заключила певица.

Манижа родилась в Душанбе в 1991 году. Ее семья уехала в Россию во время гражданской войны на родине. В 2021 году певица представила Россию на «Евровидении» с песней Russian Woman.

Теракт в «Крокусе»

Вооруженное нападение в «Крокус Сити Холле» произошло вечером 22 марта. Террористы открыли стрельбу и подожгли здание, после чего скрылись с мета преступления. В результате теракта, по последним данным, погибли 144 человека, пострадали 382.

В рамках расследования нападения на «Крокус» были арестованы девять фигурантов, в том числе четверо предполагаемых исполнителей теракта — граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрам Рачабализод, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. По предъявленным обвинениям в терроризме (ст. 205 УК) им грозит пожизненное лишение свободы.

Как сообщала ФСБ, всего в рамках дела о теракте в «Крокусе» были задержаны 11 человек. 1 апреля следствие попросило арестовать десятого фигуранта — Якубджони Юсуфзода. По данным следствия, он дважды перечислял деньги одному из непосредственных исполнителей теракта.

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