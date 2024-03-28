Певица Алла Пугачева заявила, что «скорбь должна быть в душе, а не в Instagram*». Это первая публикация артистки после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл».

Накануне Пугачева написала «Прости!!!» под видеообращением певицы Манижы, в котором она выразила опасение, что последствия теракта в «Крокусе» обрушатся на «таджиков и всех жителей Центральной Азии».

В частности, в ролике Манижа рассказала, что каждое лето она проводила в Душанбе у бабушки, где ее учили «есть только с той стороны тарелки, которой она к тебе повернута». Высказывание связано с тем, что у таджиков принято есть плов из одной тарелки, пояснила певица.

«Философия этой фразы в том, что будь смиренным и принимай то, что дает судьба, и никогда не отбирай то, что тебе не принадлежит», — отметила она.

Манижа добавила, что ее бабушка умерла 14 лет назад. «Я рада, что она не проживает то, что происходит с нами и с миром. А еще я рада, что те последствия, которые обрушатся на таджиков и всех жителей Центральной Азии, не коснутся ее», — подчеркнула певица.

Теракт в «Крокусе» Манижа назвала «вопиющей пыткой». Ранее певица публиковала пост с соболезнованиями погибшим и пострадавшим. «Страшно от того, как гибнут невинные. Страшно, когда находятся у кого-то слова оправдать это. Страшно, что ты убаюкиваешь дочь в 10 километрах от полыхающего зала, где когда-то был твой последний концерт, а сейчас в нем расстреливают людей», — написала артистка на своей странице в Instagram*.

Основанный Манижей фонд помощи мигрантам Silsila открыл специальную группу кризисных психологов, которые оказывают бесплатную онлайн-поддержку в связи с терактом.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта перед концертом рок-группы «Пикник». В здание ворвались вооруженные люди, которые открыли стрельбу и подожгли помещение, после чего скрылись. Пожар удалось потушить спустя сутки после трагедии.

В рамках дела о теракте были задержаны 11 человек, сообщала ФСБ. Арестованы на сегодняшний день восемь фигурантов — четверо предполагаемых исполнителей и столько же подозреваемых в пособничестве.

По последним данным, число погибших составляет не менее 140 человек, пострадавших — 360, в том числе 11 детей. СК получил 143 заявления от потерпевших о пропаже их родных или близких людей в результате теракта. В ведомстве отметили, что уже опознано 84 тела.

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